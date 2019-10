Axel Kicillof pasó por Luján

El ex Ministro de Economía de la Nación y Candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, brindó una charla abierta a todos los vecinos en el Parque Ameghino de nuestra ciudad.Estuvo acompañado por el actual Intendente de Mercedes Juan Utarroz, la Diputada Nacional Cecilia Moreau y el ex Intendente de Mercedes, Carlos Selva.En el escenario estuvo acompañado por el Candidato a Intendente, Leo Boto, quién fue el que primero tomó la palabra.Boto expuso las problemáticas de la ciudad y responsabilizó directamente al actual Intendente Oscar Luciani y a sus funcionarios por el estado de la ciudad.Por su parte, Axel Kicillof pidió a todos cuidar los votos, a convencer a los que no piensan de la misma manera porque la Argentina necesita de todos para salir de la agobiante crisis.En el acto también estuvieron presentes candidatos y candidatas a Concejales, como también ediles en ejercicio, distintos referentes del espacio opositor y representantes gremiales.Así, se pudieron ver a la ex Intendente Municipal, Graciela Rosso, a los Concejales César Siror, Federico Guibaud, Griselda Krauth, Silvio Martini.Los candidatos Vanina Pascualin, Gabriel Jurina, Cintia Barbieri e Ignacio Lopolito, entre otros.

Publicado el martes 8 de octubre de 2019