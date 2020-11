Axel Kicillof aseguró que avanzan las licitaciones para comenzar las obras del Río Luján

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de la firma de importantes créditos que incluyen y afectan favorablemente al Partido de Luján dialogó con Luján en línea. En primera instancia se refirió a las obras de la Cuenca del Río Luján y señaló que se busca continuar con lo firmado en la etapa 1, no obstante aclaró que esa instancia no se llevó adelante en el anterior gobierno, en la gestión de Vidal. «Es un crédito que se ejecuto el 6 por ciento nada más, se firmó en 2016 y tenía que terminarse en 4 años y lo único que se hizo fue pagar consultoría, estudio técnico y la verdad que no tuvo ningún efecto. Nosotros ahora estamos reforzando con la firma de la etapa 2, y apurando todo lo que son las licitaciones para poder empezar las obras», explicó y agregó que el Río Luján afecta una gran parte de la provincia de Buenos Aires, por lo que están con los Intendentes que conforman la cuenca trabajando de manera conjunta. Señaló que más allá de la obra en sí, cuenta con un montón de trabajos complementarios, sobre lo que aseguró que a medida que se desarrollen se van a anunciar.

«Son obras muy caras, que llevan bastante tiempo para su ejecución y que necesitan muchas veces financiamiento internacional. A veces porque es complicado conseguir el financiamiento, a veces porque no había voluntad. Lo extraño de la gestión anterior es que se consiguió el financiamiento, pero pasó con todos los créditos internacionales y a nosotros nos dejó bastante perplejos. Lo supimos antes de asumir, era como que se consiguieron los dólares pero no se hicieron las obras», destacó en relación a gestión anterior el gobernador Kicillof. Sobre lo que agregó, tenían la plata y no lo hicieron. «Que hicieron un montón de obras hídricas es totalmente falso», finalizó respecto a este tema.

-Fondo de infraestructura municipal:

Habló sobre las obras en plazas y espacios verdes, indicó que son obras municipales donde la provincia le transfiere los recursos al municipio. «El Intendente Leo Boto está llevando un trabajo formidable como hizo durante la pandemia, como hemos hecho con la ampliación del Sistema Sanitario y en todos los proyectos que tenemos. Un poco nos tocó, el año más complicado, me animo a decir del último siglo y que sigue con el desarrollo del virus, con lo que ahora está pasando en Europa, Estados Unidos y todo el hemisferio norte los rebrotes, tuvimos que afrontar una situación sanitaria inédita. La verdad con una infraestructura hospitalaria y una situación de la salud muy deteriorada», describió.

-Rebrotes y segunda ola de covid-19

En cuanto a lo que se está viendo en Europa, y la posible llegada de una segunda ola del virus al país, garantizó que el sistema de salud está más reforzado y cuenta con los insumos suficientes. «Es cierto que esperamos estar vacunados, o la mayor parte de la población vacunada cuando llegue el invierno. Hoy estamos muy conformes con haber podido bajar los casos, que no es solo un tema de clima, sino que hacemos los llamados, los rastreos, el aislamiento. Y después el pueblo de la provincia de Buenos Aires que aprendió a usar el tapa boca, lavarse las manos más seguido, que aprendió a dejar algunas costumbres muy arraigadas», resaltó.

-Las clases presenciales:

«Nosotros estamos avanzando en un sistema que nos permite regular la presencialidad según la situación epidemiológica, en épocas de mayor circulación del virus las escuelas han demostrado en otros países ser una fuente de contagio, porque no solo implica la movilización de los chicos en las aulas sino todo el personal de las escuelas y los familiares que concurren. Por eso, lo que hicimos a nivel nacional y lo que estamos haciendo en provincia es una especie de termómetro de alto, mediano y bajo riesgo. Para el de alto riesgo la presencialidad es muy limitada, en los de bajo riesgo ya estamos con la presencialidad en más de 25 municipios y se agregan 10 más», puntualizó el gobernador.

-Rutas y caminos/ Seguridad:

Sobre la ruta N° 6, expresó que ya está en ejecución con un avance del 86 por ciento y aseguró que continuarán trabajando. «En lo que respecta a seguridad hay un importante plan provincial para reforzar el equipamiento y también estamos pensando en que este próximo año volverían las clases de formación policial para quienes van integrar la fuerza. A 10 mil agente vamos a convocar y esto va a permitir reforzar no solo lo que es el equipamiento, sino también el personal policial», consideró.

Publicado el viernes 13 de noviembre de 2020