Avanzan obras de infraestructura en la Escuela Secundaria de Open Door
municipio y consejo escolar
Colegio Número 3.
El Municipio de Luján y el Consejo Escolar continúan llevando adelante el plan de mejoramiento de infraestructura en distintos establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios de aprendizaje seguros, accesibles y funcionales.
En este marco, se realizan trabajos en la Escuela Secundaria N° 3 de Open Door, donde se está construyendo una nueva vereda de entrada al establecimiento, que conecta con la vereda existente y la parada de colectivo, para garantizar un correcto acceso a los estudiantes.
En ese sentido, se construirán 288 m2 de vereda en total, contemplando todo el acceso, la parada de colectivos y la conexión a la vereda del sendero existente. La misma se ejecuta en hormigón armado con terminación peinada y bordes alisados.
También se llevarán a cabo tareas generales de mantenimiento y refacción, entre las que se incluyen la puesta en valor del edificio escolar mediante el recambio de carpinterías en aulas y baños, incluyendo puertas y ventanas, pintura de salones y veredas internas.
Las obras previstas comprenden:
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Retiro de carpinterías (ventanas y puertas)
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Vereda de hormigón H17 – bordes alisados y centros peinados. Juntas cada 4 m, espesor 10 cm. Malla electrosoldada de 15x15cm Ø 4.2mm. Antisol.
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Reparación de revoque exterior
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Reparacion de alfeizar ventanas
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Recambio de puertas y ventanas en salones y baños. Las mismas son de aluminio blanco. A las ventanas se les colocarán rejas.
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Embudo en losa y bajada pluvial caño PVC 110
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Pintura general en muros interiores con Latex.
Estas acciones forman parte de un trabajo articulado entre el Municipio de Luján y el Consejo Escolar para fortalecer la infraestructura educativa del distrito, mejorando las condiciones edilicias de las escuelas y brindando entornos más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.
Publicado el martes 13 de octubre de 2026