Avanzan obras de infraestructura en la Escuela Secundaria de Open Door

Publicado el martes 13 de octubre de 2026

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El Municipio de Luján y el Consejo Escolar continúan llevando adelante el plan de mejoramiento de infraestructura en distintos establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios de aprendizaje seguros, accesibles y funcionales.

En este marco, se realizan trabajos en la Escuela Secundaria N° 3 de Open Door, donde se está construyendo una nueva vereda de entrada al establecimiento, que conecta con la vereda existente y la parada de colectivo, para garantizar un correcto acceso a los estudiantes.

En ese sentido, se construirán 288 m2 de vereda en total, contemplando todo el acceso, la parada de colectivos y la conexión a la vereda del sendero existente. La misma se ejecuta en hormigón armado con terminación peinada y bordes alisados.

También se llevarán a cabo tareas generales de mantenimiento y refacción, entre las que se incluyen la puesta en valor del edificio escolar mediante el recambio de carpinterías en aulas y baños, incluyendo puertas y ventanas, pintura de salones y veredas internas.

Las obras previstas comprenden:

Retiro de carpinterías (ventanas y puertas)

Vereda de hormigón H17 – bordes alisados y centros peinados. Juntas cada 4 m, espesor 10 cm. Malla electrosoldada de 15x15cm Ø 4.2mm. Antisol.

Reparación de revoque exterior

Reparacion de alfeizar ventanas

Recambio de puertas y ventanas en salones y baños. Las mismas son de aluminio blanco. A las ventanas se les colocarán rejas.

Embudo en losa y bajada pluvial caño PVC 110

Pintura general en muros interiores con Latex.

Estas acciones forman parte de un trabajo articulado entre el Municipio de Luján y el Consejo Escolar para fortalecer la infraestructura educativa del distrito, mejorando las condiciones edilicias de las escuelas y brindando entornos más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.

Publicado el martes 13 de octubre de 2026