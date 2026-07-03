Avanzan las obras de recuperación y puesta en valor del Teatro de la Virgen

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján continúa con los trabajos de recuperación y puesta en valor del histórico Teatro de la Virgen, una obra que recupera un espacio emblemático para el desarrollo de la actividad cultural, artística y educativa de la ciudad.

En las últimas semanas, se realizaron avances en distintos sectores del edificio. Entre las tareas realizadas se destacan la pintura general de paredes, cielorrasos y aberturas; la reparación de los mármoles de las escaleras de acceso; la colocación de barandas de seguridad en los balcones exteriores; y las terminaciones de la batería de sanitarios, que incluye baños para hombres, mujeres y un sanitario adaptado.

Asimismo, se llevó adelante la restauración de los pisos de madera de los palcos, mediante trabajos de pulido e hidrolaqueado, se iniciaron las tareas de tapizado de las puertas de acceso al salón principal y se avanzó en la ejecución de la salida de emergencia y en la instalación del sistema de protección contra incendios.

En materia técnica, también comenzaron los trabajos de iluminación del escenario y la provisión y montaje de la estructura truss.

En las próximas semanas continuarán las tareas de restauración del piso de madera del salón principal y del escenario, la colocación de los telones escénicos y de los palcos, además de las terminaciones finales y el equipamiento integral del edificio.

La recuperación del Teatro de la Virgen representa una obra de gran valor para el patrimonio cultural de Luján. Su reapertura permitirá sumar un nuevo espacio para la realización de espectáculos, encuentros, actividades educativas y propuestas artísticas en la ciudad.

Publicado el jueves 2 de julio de 2026