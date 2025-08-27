Avanzan las construcciones hídricas en el barrio Lezica y Torrezuri

El Municipio de Luján informó que avanza con obras de infraestructura hídrica en el barrio Lezica y Torrezuri, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de aguas pluviales y prevenir anegamientos.

Las intervenciones se desarrollan en dos sectores principales: el tramo comprendido entre calle Unzué y calle Marte, y el comprendido entre calle Júpiter y el fondo de Marte.

Los trabajos incluyen tareas de nivelación, rectificación y profundización de cunetas, junto con el recambio de cañerías en accesos domiciliarios y cruces de calle, utilizando conductos de hormigón armado.

Además, en el zanjón paralelo a calle Marte se ejecuta una limpieza integral y ampliación de su sección, tanto en ancho como en profundidad, lo que permitirá incrementar de manera significativa su capacidad de conducción.

El plan de obra contempla también un relevamiento topográfico para establecer los niveles del terreno, la limpieza y reconformación de cunetas con pendientes adecuadas que garanticen el correcto escurrimiento del agua, y la construcción de cruces de calle para asegurar una conexión eficiente en toda la red de desagüe.

Por otra parte, en los sectores donde las cañerías existentes presentan colapsos o niveles inadecuados, se avanza con su reposición mediante tuberías de hormigón, incluyendo la reconstrucción de veredas, cámaras y losas intervenidas durante los trabajos.

Los trabajos son parte de las obras orientadas a mejorar las zonas que se vieron afectadas en las últimas tormentas.