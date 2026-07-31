Viernes 31 de julio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 17°C
  • H: 93%
  • P: 1007
  • V: Este Noreste

Avanzan con obras de infraestructura en la escuela primaria número 15

Obra pública.



Publicado el viernes 31 de julio de 2026

El Municipio de Luján y el Consejo Escolar continúan llevando adelante un plan de mejoramiento de infraestructura en distintos establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios de aprendizaje seguros, accesibles y funcionales.

En este marco, se iniciaron trabajos en la Escuela Primaria N° 15, ubicada en el barrio San Francisco, donde se está construyendo una nueva vereda de acceso para mejorar las condiciones de ingreso a la institución y favorecer la circulación de la comunidad educativa.

Además, la intervención contempla tareas de saneamiento y adecuación del sistema de desagües pluviales, incluyendo la rectificación de la cuneta exterior y la limpieza de los conductos existentes, con el propósito de optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Las obras previstas comprenden:

-Picado, extracción y retiro del piso existente.

-Limpieza del terreno, aporte de tosca y nivelación del suelo.

-Construcción de una vereda de hormigón H17, con bordes alisados, centros peinados, juntas de dilatación cada cuatro metros, espesor de 10 centímetros, malla electrosoldada de 15 x 15 centímetros (Ø 4,2 mm) y aplicación de antisol.

-Destape de los desagües pluviales desde el patio interno hasta la cuneta.

-Reemplazo de caños de PVC desde el patio interno delantero hasta la cuneta.

-Rectificación de la zanja exterior y retiro de los caños existentes.

-Colocación de caños de hormigón para el acceso al establecimiento.

Estas acciones forman parte de un trabajo articulado entre el Municipio de Luján y el Consejo Escolar para fortalecer la infraestructura educativa del distrito, mejorando las condiciones edilicias de las escuelas y brindando entornos más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.

Publicado el viernes 31 de julio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.