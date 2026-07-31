Avanzan con obras de infraestructura en la escuela primaria número 15

Publicado el viernes 31 de julio de 2026

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El Municipio de Luján y el Consejo Escolar continúan llevando adelante un plan de mejoramiento de infraestructura en distintos establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios de aprendizaje seguros, accesibles y funcionales.

En este marco, se iniciaron trabajos en la Escuela Primaria N° 15, ubicada en el barrio San Francisco, donde se está construyendo una nueva vereda de acceso para mejorar las condiciones de ingreso a la institución y favorecer la circulación de la comunidad educativa.

Además, la intervención contempla tareas de saneamiento y adecuación del sistema de desagües pluviales, incluyendo la rectificación de la cuneta exterior y la limpieza de los conductos existentes, con el propósito de optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Las obras previstas comprenden:

-Picado, extracción y retiro del piso existente.

-Limpieza del terreno, aporte de tosca y nivelación del suelo.

-Construcción de una vereda de hormigón H17, con bordes alisados, centros peinados, juntas de dilatación cada cuatro metros, espesor de 10 centímetros, malla electrosoldada de 15 x 15 centímetros (Ø 4,2 mm) y aplicación de antisol.

-Destape de los desagües pluviales desde el patio interno hasta la cuneta.

-Reemplazo de caños de PVC desde el patio interno delantero hasta la cuneta.

-Rectificación de la zanja exterior y retiro de los caños existentes.

-Colocación de caños de hormigón para el acceso al establecimiento.

Estas acciones forman parte de un trabajo articulado entre el Municipio de Luján y el Consejo Escolar para fortalecer la infraestructura educativa del distrito, mejorando las condiciones edilicias de las escuelas y brindando entornos más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.

Publicado el viernes 31 de julio de 2026