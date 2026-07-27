Avanza la puesta en valor integral del Parque Ameghino

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El Municipio de Luján informó que continúa poniendo en valor distintos espacios del distrito. En esta oportunidad, se está trabajando en el Parque Ameghino, una de las zonas verdes más emblemáticas de la ciudad, para mejorar su infraestructura, seguridad y accesibilidad.

La obra contempla el soterrado de las líneas de media y baja tensión que actualmente atraviesan el parque de manera aérea, desde el Puente Gogna hasta la calle San Martín, incluyendo además las líneas transversales que se vinculan con las calles Lavalle y 25 de Mayo. Esta intervención mejora la seguridad, reduce el impacto visual y preserva el entorno del parque.

Asimismo, se ejecutan trabajos hidráulicos para optimizar el drenaje y escurrimiento de las aguas pluviales, contribuyendo al correcto funcionamiento del espacio en épocas de lluvia.

El proyecto también incluye la readecuación de los senderos peatonales existentes y la construcción de nuevos caminos de hormigón, priorizando la circulación segura y accesible de los peatones. En forma complementaria, se reconstruye la calle interna destinada al tránsito vehicular, mejorando la conectividad y el ordenamiento de la circulación dentro del predio.

Finalmente, se realiza la puesta en valor del mobiliario urbano y la renovación integral de la parquización, incorporando nuevas especies vegetales y recuperando los espacios verdes. De esta manera, el Parque Ameghino contará con mejores condiciones para el encuentro, la recreación y el disfrute de toda la comunidad.

Publicado el domingo 26 de julio de 2026