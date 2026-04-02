Avanza la puesta en valor de la calle San Martín en el distrito histórico de Luján

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El Municipio de Luján informó que continúa desarrollando la obra de puesta en valor de la calle San Martín, una intervención que se encuentra en sus últimas etapas y juega un rol clave para la recuperación y jerarquización del casco histórico de la ciudad.

Ya se encuentra habilitado el tránsito el tramo comprendido entre las calles Colón y 9 de Julio, donde actualmente se concluyen detalles vinculados a equipamiento urbano y forestación.

En este sentido, los trabajos finales incluyen la instalación de mobiliario urbano, como bancos y cestos de residuos, así como la ejecución de cazoletas destinadas a la plantación de árboles, lo que permitirá mejorar tanto la estética del entorno como la calidad ambiental del área intervenida.

Por otra parte, las tareas continúan avanzando en el resto del corredor. En la última cuadra de San Martín, entre Alsina y Humberto, se están llevando adelante trabajos de demolición y adecuación integral de la infraestructura. Allí se realiza el trazado de nuevas instalaciones de agua y cloacas, la construcción de un canalón para desagües pluviales y el tendido de cañeros para el pase de corrientes débiles y de baja tensión.

Asimismo, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Alsina, se encuentran en su etapa final las obras de veredas, junto con la colocación de bolardos y la instalación de pórfido en la calzada, elementos que contribuirán a mejorar la circulación peatonal, ordenar el tránsito y reforzar el carácter patrimonial de la zona.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral que busca revalorizar el espacio público, promoviendo un entorno más accesible, seguro y atractivo tanto para vecinos como para visitantes. La recuperación de la calle San Martín representa un paso significativo en la consolidación de un distrito histórico renovado, que respeta su identidad y potencia su desarrollo.

De esta manera, el Municipio de Luján reafirma su compromiso con la mejora continua de la infraestructura urbana y la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad.

Publicado el jueves 2 de abril de 2026