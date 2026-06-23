Avanza el recambio de luminarias en barrios y localidades

AHORA

Publicado el martes 23 de junio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del Plan de Alumbrado Público, el Municipio de Luján informó que continúa con el recambio de luminarias de sodio por tecnología LED, una medida que contribuye a mejorar la seguridad vial y ciudadana, ya que optimiza la visibilidad en calles, avenidas y espacios públicos.

En este sentido, más de 35 barrios del distrito han conseguido el 100% de sus calles iluminadas por alta tecnología. En las últimas semanas, se incorporaron 216 luces en los siguientes barrios:

Ameghino 42 luminarias (finalizado).

Santa Ana 27 luminarias (finalizado).

El Milagro 5 luminarias (finalizado).

La Palomita 8 luminarias (finalizado).

Zapiola 134 luminarias (en ejecución).

Asimismo, con la instalación de 43 luces LED cálidas, culminó la etapa uno de la colocación de nuevas luminarias en el barrio Las Casuarinas y en Carlos Keen (el camino de acceso a la localidad y en la bajada de la autopista) con 46 artefactos.

El Plan de Alumbrado Público se ejecuta con el fin de incrementar la potencia lumínica, fortalecer la seguridad y construir una ciudad más sustentable.

Publicado el martes 23 de junio de 2026