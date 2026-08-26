Avanza el plan integral de bacheos: se realizan trabajos en el barrio Ameghino

Publicado el miércoles 26 de agosto de 2026

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Con el objetivo de restaurar la transitabilidad, extender la vida útil del pavimento y garantizar la seguridad de la circulación vehicular y peatonal, el Municipio de Luján continúa trabajando en las calles en el marco del Plan de Bacheo Integral.



En esta oportunidad, se trabajó sobre 35 m2 en el Barrio Ameghino, aplicando material bituminoso con asfalto en frío en las siguientes calles:

-José Ingenieros y Libertad-Almafuerte y Darwin -Almafuerte y Pasteur



Estos trabajos en barrios durante el mes de Agosto, se suman a los 147 m2 de bacheo distribuidos en los barrios El quinto y La Palomita que se ejecutaron en las últimas semanas (70 m2 en Barrio La Palomita y 77 m2 en Barrio El Quinto).



Los trabajos incluyen la aplicación de concreto bituminoso asfáltico en frío compuesto por una mezcla de áridos, emulsión asfáltica y aditivos. Este material se aplica a temperatura ambiente, lo que reduce drásticamente el tiempo de curado y permite habilitar el tránsito a los pocos minutos de compactado.

Publicado el miércoles 26 de agosto de 2026