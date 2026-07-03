Avanza el calendario de competencias de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses

Publicado el jueves 2 de julio de 2026

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El evento más importante de la provincia en su tipo.

La Municipalidad de Luján informó que, con gran participación y múltiples actividades, avanza el calendario de competencias deportivas de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses, el evento más importante de la provincia en su tipo.

En este sentido, a lo largo del mes de junio se disputaron las fechas de Voley, Fútbol Tenis, Futsal, Ajedrez, Tenis de Mesa (PCD), Atletismo, Básquet, Atletismo (PCD), Hockey, Rugby, Handball y Beach Voley, entre otras, tanto en la categoría Jóvenes como Personas con Discapacidad (PCD).

En tanto, en la categoría Personas Mayores hubo competencia en Truco, Escoba de 15, Chinchón, Mus, Damas, Ajedrez, Lotería, Caminata, Taba, Sapo, Buraco y Fútbol Tenis.

Las actividades se desarrollaron en diversos espacios deportivos e institucionales del distrito como el Polideportivo Municipal, el Club Flandria, Luján Rugby Club, Club Náutico El Timón, Club de los Abuelos, Centro de Jubilados Ferroviarios y la Casa Municipal de las Personas Mayores.

Las competencias de la Etapa Local continuarán realizándose hasta inicios del mes de agosto, mientras que las actividades de las etapas Regional e Interregional se disputarán durante los meses de agosto y septiembre. Por último, la Final Provincial de Mar del Plata tendrá lugar durante el mes de octubre.

Cabe recordar que la presente edición de los Juegos Bonaerenses alcanzó un nuevo récord de participación, con casi 5.500 inscritos, posicionando a Luján como el segundo distrito de la región con mayor cantidad de inscripciones, por detrás del partido de Pilar.

Publicado el jueves 2 de julio de 2026