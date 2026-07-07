Automovilismo: el Gran Premio Argentino Histórico tendrá largada en Luján y se abren las preinscripciones  

La ciudad de Luján será el punto de partida del XXIII Gran Premio Argentino Histórico, la emblemática competencia de regularidad organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) que reúne a centenares de participantes a bordo de vehículos clásicos e históricos.



“Para nosotros es un verdadero honor poder participar del Gran Premio Argentino Histórico, una de las competencias más importantes del automovilismo nacional. Es un nuevo hito en el objetivo que nos trazamos de consolidar a Luján como sede de grandes eventos deportivos, y en ese sentido, como hacemos siempre, pondremos lo mejor de nuestra parte para estar a la altura de un acontecimiento tan relevante. Agradecemos al Automóvil Club Argentino por confiar en nosotros y los esperamos a todos en Luján el próximo 19 de septiembre”, valoró el Intendente Leonardo Boto, quien se acercó a la sede del ACA para el lanzamiento de la competencia.



La presentación oficial del evento tuvo lugar la semana pasada en la sede del ACA, fue encabezada por el presidente del Comité Organizador de la carrera, Jorge Revello, y contó con la presencia del Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, el Director Comercial Corporativo y Alianzas de La Caja, Matías Lacoste, y el Director Nacional de Cáritas Argentina, Emilio Inzaurraga, entre otros.



Durante el lanzamiento se dio a conocer el recorrido que realizará la caravana de automóviles y se detallaron cuestiones reglamentarias y técnicas. En este sentido, las etapas oficiales serán las siguientes: Ciudad de Buenos Aires – Luján; Luján – Alta Gracia; Alta Gracia – Catamarca; Catamarca – San Juan; San Juan – Córdoba.



La largada oficial se realizará desde la sede central del ACA el 18 de septiembre. En tanto, el 19 comenzará en Luján la primera etapa deportiva de la carrera. Los vehículos partirán desde la avenida Nuestra Señora de Luján, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten de verdaderas joyas automovilísticas.



La edición de este año, además, incorpora la categoría «Contemporáneos», destinada a vehículos nafteros fabricados desde 1985 en adelante, ampliando el espectro de participantes y el atractivo de la prueba.



Asimismo, la carrera mantiene su tradicional perfil solidario mediante la colaboración con Cáritas Argentina, institución que recibe alimentos no perecederos recolectados durante el desarrollo de cada etapa.



En este sentido, es un verdadero museo itinerante al servicio del país, que recorre miles de kilómetros uniendo el espíritu automotor y el turístico, ya que moviliza a alrededor de 500 personas -incluyendo pilotos, navegantes, prensa, equipos de auxilio y autoridades-, generando un impacto muy positivo en las economías locales a través del consumo y la ocupación hotelera.



Las preinscripciones al XXIII Gran Premio Argentino Histórico ya están disponibles a través del sitio oficial: https://www.gph.aca.org.ar

El plazo de inscripción se extiende hasta el próximo 7 de agosto.

Publicado el martes 7 de julio de 2026