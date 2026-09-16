Automovilismo: el Gran Premio Argentino Histórico larga este sábado desde Luján 

“Para nosotros es un verdadero honor poder participar del Gran Premio Argentino Histórico, una de las competencias más importantes del automovilismo nacional. Es un nuevo hito en el objetivo que nos trazamos de consolidar a Luján como sede de grandes eventos deportivos, y en ese sentido, como hacemos siempre, pondremos lo mejor de nuestra parte para estar a la altura de un acontecimiento tan relevante. Agradecemos al Automóvil Club Argentino por confiar en nosotros e invitamos a los vecinos a acercarse a disfrutar de este evento único”, valoró el intendente Leonardo Boto.

En tanto, el sábado 19 de septiembre a partir de las 7 horas los más de cien vehículos participantes comenzarán a formarse sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, frente al Museo de Transportes del Complejo Museográfico Enrique Udaondo.

Cerca de las 8, tendrá inicio el acto protocolar y la bendición de los vehículos a cargo de autoridades de la Basílica Nacional, y a las 8.30 horas se realizará la largada oficial de la primera etapa rumbo a ciudad cordobesa de Alta Gracia.

En este sentido, vecinos y visitantes podrán disfrutar de verdaderas joyas automovilísticas como cupecitas de TC, Torinos, Peugeots 404, Citroens 2CV y 3CV, Fiats 1500, Fords Falcón y Renaults 11, entre otras.

Asimismo, como parte de la nueva categoría “Autos Contemporáneos”, habrá vehículos nafteros fabricados desde 1985 en adelante, ampliando el espectro de participantes y el atractivo de la prueba.

Cabe recordar que las etapas oficiales del Gran Premio Histórico Argentino serán las siguientes: Luján – Alta Gracia; Alta Gracia – Catamarca; Catamarca – San Juan; y San Juan – Córdoba.

La competencia es un verdadero museo itinerante al servicio del país, que recorre miles de kilómetros uniendo el espíritu automotor y el turístico, ya que moviliza a alrededor de 500 personas -incluyendo pilotos, navegantes, prensa, equipos de auxilio y autoridades-, generando un impacto muy positivo en las economías locales a través del consumo y la ocupación hotelera.

Además, mantiene su tradicional perfil solidario mediante la colaboración con Cáritas Argentina, institución que recibe alimentos no perecederos recolectados durante el desarrollo de cada etapa.

“El Gran Premio Histórico Argentino es una competencia que rememora los grandes premios de los años 30 y 40 del siglo pasado, la época dorada de las carreras de regularidad en las que no importa tanto la velocidad sino cumplir con los tiempos de cada etapa. Luján es una ciudad especial y una plaza muy importante para visibilizar el evento. Agradecemos al Municipio por el acompañamiento y esperamos que vecinos y visitantes se acerquen a acompañarnos”, señalaron desde el Automóvil Club Argentino.