Ausente en el HCD, Luciani habló de “colaboración de todas las fuerzas políticas”

El Intendente una vez más no estuvo presente en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, al igual que el año pasado envío su discurso (27 páginas) que fue leído por el Secretario del HCD Federico Baffa.

Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales que integran ese Departamento Deliberativo, haciéndoles llegar mis saludos protocolares y este breve mensaje para ser leído en la Sesión inaugural del período de sesiones ordinarias 2019.

Celebro la democracia y, por consiguiente, el funcionamiento de las instituciones. Auspicio y respeto el debate, las discrepancias ideológicas, los consensos y los disensos.

Entiendo a la palabra como una herramienta para expresar ideas y pensamientos, defenderlos y sostenerlos, no como un arma para la agresión personal, la descalificación o el agravio.

Quienes eligen los gritos para hacerse oir, es porque muy poco, o nada, tienen para decir. Y quienes tenemos el respaldo –y al mismo tiempo la carga- que significa ejercer la representación popular, debemos procurar ser un ejemplo en nuestro desempeño de las funciones públicas que nos confiaron los vecinos con su voto.

En ese contexto de principios y convicciones, dirijo a ese H. Concejo Deliberante este breve mensaje, con buena fe, términos sinceros y la esperanza de que sea escuchado, no eligiendo las palabras que agradan, sino las que hacen falta.

No pretendo que nadie amolde su conducta a mi forma de pensar, sólo intento ser reflexivo, pensar en todos, interpretar los momentos y las necesidades de los demás, trabajar –pese a las dificultades y contratiempos- para el bienestar de nuestros vecinos.

Para eso se necesita la colaboración de todos, de cada dirigente –piense como piense- y del conjunto de las fuerzas políticas con representación popular.

Hace falta dictar normas, obtener recursos, establecer políticas que no se pueden implementar sin acuerdos o consensos, respaldo, ayuda, aportes que mejoren los proyectos. Y mucho más.

La crítica sana y constructiva constituye una forma leal de manifestarse, que sirve para corregir errores, mejorar propuestas, siempre pensando en la gente, únicos destinatarios de nuestra pública tarea.

Pensando en ellos, cobra sentido el esfuerzo inacabable, el logro más pequeño, y hasta el fracaso. Sí, hasta lo que no se pudo pero se intentó tiene un significado.

Un nuevo esfuerzo, tal vez otro camino, finalmente otro intento, seguramente hallará la fórmula para alcanzar los fines pretendidos.

Por eso, todas las ideas deben respetarse y tener cabida en el mundo de la política, todas las conductas no. Porque las instituciones están por encima de nosotros. Y es nuestro deber fortalecerlas, no impedir que funcionen.

Es necesario continuar con las obras y acciones necesarias para la comunidad, que venimos realizando silenciosamente desde 2011, y pese a los incesantes y malintencionados intentos de descalificarnos.

Pese a todo, a la disminución de lo recibido en concepto de coparticipación de impuestos provinciales y nacionales –que en 2019 será del orden de 100 millones de pesos menos que el año pasado- cuando los insumos y servicios subieron considerablemente sus costos, pese a los evidentes propósitos de no permitir que avancemos en acciones concretas de beneficio general, pese a que se reclame, intencionadamente, que desde el Municipio atendamos servicios que son

de competencia provincial, como la salud, la seguridad, los servicios educativos, y también subsidiemos a personas, instituciones y servicios, que otorguemos eximiciones, transporte, viviendas y obras gratuitas, que aumentemos las remuneraciones del personal municipal por encima de las posibilidades del Municipio, que paguemos deudas, compremos vehículos y maquinarias para seguir en un plan de equipamiento que permita recuperar el parque automotor que encontramos destruido, etc. etc. etc. pero sin votarnos las partidas presupuestarias para financiar el gasto que todo eso implica, sin sancionar las ordenanzas necesarias para obtener los recursos que ello demanda. En suma, con el único propósito de que no podamos avanzar en nuestro plan de gobierno.

Es tan evidente el objetivo perseguido, que todo el mundo lo advierte. Y llegará el momento en que los vecinos se manifestarán al respecto, mostrando su desaprobación.

Porque una oposición seria, responsable, positiva, es necesaria, y fortalece las instituciones, pero un sistema destructivo y obstructivo, de impedimento sistemático y automático, las destruye.

Aun así, llevamos siete años de gestión en los que hemos demostrado que sin recursos, sin mayorías legislativas, con enormes dificultades y contrapesos heredados, sin medios, se pueden obtener resultados en beneficio de la comunidad.

Vale la pena recordar, mínimamente, algunos logros alcanzados:

En materia de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos pueden enumerarse:

1. En el basural se trabajó en un plan Integral para la disposición final de los RSU desde el 2016 según la Emergencia Sanitaria y Ambiental dictada por HCD, que consistió:  En el cierre definitivo de un sector de 3 has, con colocación de tubos de venteo, alejando la disposición final de los barrios circundantes.

 Reacomodamiento, relocalización y rediseño de las playas de volcamiento.  Mantenimiento y apertura de nuevos accesos.  Configuración, tapado y compactación de los RSU en su disposición final.  Cerco perimetral parcial del predio, nuevo portón de acceso.  Iluminación.  Instalación de cámaras de seguridad.  Censo socioeconómico y de salud de trabajadores informales, seguimiento permanente con tres profesionales idóneos.  Se presentó por primera vez desde el Municipio de Luján (nunca presentado al organismo) el Plan Previo Preliminar de gestión del GIRSU a la OPDS, siendo el mismo aprobado por la Institución.  Generación de los Proyectos para Ordenanzas de Grandes Generadores, Volquetes, Neumáticos fuera de uso (firma de convenio para su disposición final gratuita con el CEAMSE), Aceites vegetales, RAE, centinelas ambientales, Mi ciudad recicla, Mi escuela recicla.  Presentación del Plan de Sustentabilidad ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación para declarar a la ciudad de Luján “ciudad sustentable”, logrando la obtención de camión compactado de 21 m3 y una chipeadora de gran porte, 60 luminarias led abastecidas con energía solar para ubicar en distintos puntos de la ciudad (basural, espacios públicos, etc), 30 campanas para los programas de reciclado Mi ciudad recicla, Mi escuela recicla.  Se compró un camión compactador con caja de 14 m3 para ampliar los recorridos del servicio municipal de residuos y tareas generales.  Combate permanente de los incendios provocados intencionalmente, efectuándose las denuncias penales correspondientes ante Fiscalía.  Presentación del proyecto de la Planta de Reciclado dentro del predio del basural.  Solicitudes de inspecciones periódicas tanto a la ODPS como a la Policía Ecológica.

 Reuniones técnicas permanentes con Organismos e Instituciones competentes en el tema.  Gestión para la adquisición de una nueva tecnología de reducción de volumen de disposición del RSU, con el aporte de los vecinos, en la actualidad a la espera de la aprobación del HCD. Todo lo anterior fue para dar cumplimiento a lo solicitado por el HCD según Ordenanza 6965 del 2018, y presentado por nota al HCD el 09 de marzo de 2018. En lo que respecta a la PLANTA DE VUELCO DE TANQUES ATMOSFÉRICOS, se efectuaron una serie de tareas de reparación, mantenimiento y puesta en valor de la planta que dada el uso y la antigüedad de la misma era requerida, que consistieron:  En la ampliación del pozo de bombeo, sector de vuelco.  Cambio de bombas por mayor capacidad de traslado y vuelco.  Cambio de los tableros eléctricos con colocación de elementos de protección de equipos y personas.  Mejora en la iluminación de las plantas.  Modificación y reparación de cañerías entre planta de vuelco y tratamiento.  Reparación y Mantenimiento periódico del camino de acceso a la planta.  Desmalezamiento y limpieza de los canales de vuelco al río.  Limpieza de los depósitos de barros.  Recambio de ambos soplantes en la planta de Tratamiento.  Recambio y mantenimiento de los tableros electrónicos de la PT.  Denuncias penales por vuelcos clandestinos en la vía pública, y por sabotajes en las plantas, tanto de vuelco como de tratamiento. En cuanto a los SERVICIOS SANITARIOS, se llevaron a cabo planes integrales para mejorar y ampliar la oferta de los servicios públicos de agua y cloaca en todo el partido de Luján. Entre ellos podemos citar:  Convenio con la DIPAC para el cálculo y proyecto ejecutivo de los nuevos colectores cloacales aliviadores para la ciudad de Luján, en calle Vélez Sársfield, Av. Humberto, Av. Carlos Pellegrini, 9 de Julio, Padre Salvaire.

 Convenio con la DIPAC para el análisis de la ubicación más conveniente para la nueva Planta de Tratamiento para la Ciudad de Luján, y las localidades de Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortines.  Gestiones ante privados para la obtención de los terrenos donde ubicar la nueva Planta de Tratamiento, en el HCD para su evaluación y aprobación.  Construcción de una Planta de Tratamiento en el Barrio Santa Marta para con futuras ampliaciones poder volcar los barrios de San Fermín, San Jorge, Santa Marta, San Pedro y La loma.  Ejecución de la Red de Agua y la red de Cloaca en el barrio de La Loma.  Recuperación de tres pozos de agua (N° 2 Av. Constitución y Las Heras, N° 9 (Barrio San Bernardo) y Parque Lasa), lo que evitó los problemas recurrentes de falta de agua durante la época estival.  Reparación permanente de pérdidas de agua en la red pública.  Cloración de todos los pozos de agua de la red pública.  Colocación de Estabilizadores de tensión en todas las bombas de las perforaciones de agua (faltando solamente 3) para evitar que las mismas sean afectadas (se queman) por diferencias de tensión eléctrica.  Ampliación del stock de bombas de agua de 10HP, 20HP, 40HP y 60 HP, como previsión de roturas de todos los tipos de bombas de la ciudad.  Mantenimiento permanente de los conductos pluviales y cloacales de la ciudad.  Recuperación de las bombas cloacales (3 unidades) de la Planta de Tratamiento de San Bernardo.  Recuperación del Pozo de Bombeo cloacal del Barrio El Quinto.  Control de las nuevas construcciones en cuanto a la colocación de los biodigestores obligatorios por Ordenanza mandatoria.  Reparación y cambio de tapas de inspección de bocas de tormenta y conductos cloacales.  Proyecto del Plan Integral de crecimiento de las redes de agua y cloacas para todo el partido de Luján.

 A iniciarse en estos días la Red de Agua de la Localidad de Olivera. Cabe enunciar, también, el cúmulo de OBRAS EJECUTADAS EN EL TRIEÑO 2016/2018: Se ejecutaron más de 35 grandes obras, incluyendo viviendas, pavimentación de calles, nuevas luminarias, redes de agua y cloacas, redes pluviales, nueva planta de tratamiento, a saber: OBRA 2016/2018: * Repavimentacion y Ensanche Av. Beschtedt Provincia $ 24.800.000, Ejecutada. * Repavimentacion y Ensanche Av. Cabred Provincia $ 16.380.000, Ejecutada. * Pavimentacion Calle San Roque – Etapa I Provincia $ 4.720.000, Ejecutada. * Red de Agua Corriente Barrio La Loma Provincia $ 4.700.000 – Ejecutada. * Red de Cloacas Barrio La Loma, Municipio $ 3.100.000 – Ejecutada. * Desagües Pluviales Barrio Lanusse Provincia $ 5.088.991, Ejecutada. * Desagües Pluviales Barrio Parque Lasa, Provincia $ 2.401.327 – Ejecutada. * Desagües Pluviales Barrio Universidad, Provincia $ 877.100 – Ejecutada. * Desagües Pluviales Barrio Padre Varela Provincia $ 2.500.000 Ejecutada. * Pavimentación Av. Dr. Muñiz – Pueblo Nuevo, Provincia $ 2.850.000 Ejecutada. * Desagües Pluviales Barrio Parque Zapiola, Provincia $ 8.064.947, Ejecutada. * Pavimentacion y ensanche Av. Julio A. Roca, Provincia $ 18.003.280, Ejecutada. * Repavimentacion y Ensanche Fray Manuel de Torres, Provincia $ 22.557.178 – Ejecutada. * Repavimentacion y Ensanche calle Alsina, Provincia $ 3.567.064 – Ejecutada.

* Repavimentacion calle Las Tipas – Pueblo Nuevo, Provincia $ 8.994.838 – Ejecutada. * Trabajos complementarios Av. F. Beschtedt, Provincia $ 3.594.185 – Ejecutada. * Pavimentacion Calle San Roque – Etapa II Provincia, $ 2.272.801 – Ejecutada. * Repavimentacion calle Alonso Criado, Torres, Provincia $ 3.270.598 – Ejecutada. * Casa de Abrigo, Provincia $ 4.250.000 – Ejecutada. * Alumbrado público, Barrio Ameghino, Nacion $ 7.473.000 – Ejecutada. * Plaza Mza. 82, Hipolito Yrigoyen, Barrio Ameghino, Nacion $ 2.478.500 – En ejecución. * Plaza Mza. 45, Barrio Ameghino, Provincia $ 2.500.000 – En ejecución. * Pavimentación Barrio Ameghino, Ley de Habitat, Nacion/Municipio $ 32.000.000 – En ejecución. * Etapa II- 88 viviendas Barrio Santa Marta, Provincia $ 129.601.743 – En ejecución. * Obras Infraestructura 172 viviendas Santa Marta Provincia $ 36.800.000 – En ejecución. * 40 viviendas Olivera, Nacion $ 43.143.200 – Ejecutada. * Alumbrado público en varios barrios (240 luminarias), Provincia $ 5.400.000 – En ejecución. * Mejoramientos en Basural, Municipio $ 5.145.000 – Ejecutada. * Renovación Calle San Martín – Etapa I, Nación $ 9.500.000 – Ejecutada. * Sellado de Juntas en Pavimentos Hormigón – Etapa I, Provincia $ 5.600.000 – Licitación en trámite. * Repavimentación y Ensanche calle Pascual Simone – Etapa III, Provincia $ 7.567.550 – Licitación en trámite. * Red de Agua Olivera, Provincia $ 19.700.000, Licitación en trámite. * Etapa III- 84 viviendas Barrio Santa Marta, Nación $ 150.938.027 – Licitación en trámite. – TOTAL $ 599.839.329.-

Adicionalmente se ejecutan con personal y equipos municipales el mantenimiento de las calles de tierra de diversos barrios, desmalezado, poda. Durante el año 2017 se ejecutaron tres obras en Caminos Rurales por un monto de $5.300.000. Se ejecutó el bacheo asfáltico en el San Jorge, San Fermín, Santa Marta, San Pedro, Ameghino.

OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS: Año 2016.  Cocina Instituto Mignone. Obra: Cocina y Servicios $1.567.975,00. Obra: Ampliación Cocina y Servicios / Tanque de agua / Techo / Electricidad / Campana ventilación / Solados $ 259.260,00  Escuela EP Nº 4 EES Nº 16 Cortinez. Obra: Edificio aulas $2.979.050,93  Sanitarios Escuela Normal. Obra: Refacción Sanitarios $961.847,77 Obra: Ampliación Red de agua $98.800,80  Escuela E.E.S. Nº1 Luján, Instalación de gas natural y trabajos de refacción $281.244,31  Escuela Primaria Nº1 Luján. Instalación de gas natural y trabajos de refacción $683.538,91  Jardín Infantes Nº 922 / Ruta Nº 6. Cerramiento de Galería $117.496,53  Cubierta del Gimnasio del Polideportivo. Obra: Impermeabilización y refacción de cubierta $ 525.903,00.  Escuela Nº 2, Jáuregui, hasta cuerpo 7 Refacción de Cubierta de Losa / Chapa / Zinguerías / Cielorrasos. Inicio de obra 1/2/2016 Monto total $ 411.098,80.  Baño para personas discapacitadas / Gimnasio del Polideportivo. Obra: Nuevo Sanitario para personas con capacidades diferentes. Inicio de obra 15/3/16. Monto total $ 124.257,00  Escuela EP Nº 28 / Barrio Mirador. Refacción de Cubierta / Chapa / Zinguería s/ Cielorrasos. Monto total $ 1.041.111,58  Escuela EP Nº 6 / Carlos Keen. Refacción de Cubierta de Losa / Chapa / Zinguerías / Cielorrasos. Monto total $ 591.195,00

 María Niña, Refacción de Cubierta / Mampostería / Revestimiento / Calefacción / Limpieza Inicio de Obra 2/3/2016. Monto total $ 110.450,00. Año 2017  Escuela P. Nº 32 Los Laureles, Construcción de nuevo Pozo absorbente, cámara séptica y cegado de pozo existente. Monto total $ 155.224,00  Escuela P. Nº 14, Luján. Nueva conexión cloacal entre grupo sanitario existente y su salida a red exterior. Monto total $ 94.192,50  Escuela P. Nº 5, Luján. Nueva provisión y alimentación de agua / Nueva instalación eléctrica. Monto total $ 206.500,00  Escuela P. Nº 2. Reparación de cubierta por riesgo eléctrico. Año 2018 –  EP N°1. Reparación Cubierta, Cielorrasos, Pluviales. En ejecución. Total Certificado 91.34% a la fecha. Monto total $ 2.399.817,43  ES N° 2. Refacción Integral de Cubierta. Monto total $ 1.314.500,00 – Obra terminada. Total Certificado 100% – octubre 2018. Acta de Recepción Provisoria.  EP N° 17. Construcción Solado Patio. Aberturas. Monto total $ 132.476,14  EP N° 8 y Jardín N° 923. Refugio. Monto total $ 90.000 – Obra terminada. Total Certificado 100%.  EEE N° 501. Nuevo baño discapacitados – Refacción de Sanitarios. Monto total $ 623.696,58  EP N° 29. Nuevo baño discapacitados – Nuevas rampas de Acceso. Refacciones generales. Monto total $ 1.973.266,47  EET N° 1. Nuevo sobretecho de chapa, sobre cubierta losa plana de H°A°. Monto total $ 2.504.554,36  EP N° 16. Reemplazo de Cubierta – En ejecución. Total Certificado 45.20% a la fecha Monto total $ 3.181.193,58  JARDÍN N° 913. Relleno de fundaciones Obra terminada. Total Certificado 100% – Monto total $ 78.696,46  ESS N° 5. Adicional de obra – Nuevos Pilares de esquina a reconstruir – Revoques faltantes. Monto total $ 181.190,77

 EP. N° 11. Refacción fachada. Obra terminada. Total Certificado 100% – Monto total $ 187.200,00  ESS N° 4.Refacción de fachada Documentación técnica a completar.  J N° 927. Reparación de caldera Obra terminada. Total Certificado 100% – Monto total $ 39.995,00  J N° 910. Instalación de reflectores, Colocación de tablero con disyuntor y colocación de jabalina, Informe técnico, Monto total $ 783.803,45  EP N° 12. Reparación de cubierta y desagües pluviales Obra terminada. Total Certificado 100% – Monto total $ 132.000,00  J N°916. Gastos de mano de Obra. Pintura Obra terminada. Total Certificado 100% – $ 51.700 –  EP N° 27. Construcción de tapa de pozo H°A° y reparación de puerta de madera. Obra terminada. Total Certificado 100% – Monto total $ 12.000,00  EES N °11. Reemplazo de puerta aula y cambio picaporte. Obra terminada. Total Certificado 100% – Monto total $ 11.700,00  EEE N° 501. Cambio de tanque de reserva y desinfección de red de agua interna. Obra terminada. Total Certificado 100% – Monto total $ 18.500,00  CEAT. Cambio de tanque de reserva y desinfección de red de agua interna. En ejecución. Total Certificado 96.21% a la fecha. Monto total $ 8.030.589,00

En el ámbito de la salud se ha trabajado intensamente. Y podemos afirmar categóricamente que el insostenible intento de que se declare la emergencia de medicamentos y proveedores del sistema de salud, carece de sustento y desnuda el conocido y repetido propósito de dañar la gestión municipal. Allí se agota el ingenio de quienes no proponen nada constructivo, sólo intentan transitar por el camino del repudio, la descalificación y el agravio, pero así les va.

Podemos afirmar, fehacientemente, que no hay falta de Medicamentos ni de Insumos Hospitalarios; la Farmacia del Hospital satisface los requerimientos diarios sin ningún tipo de inconvenientes. Ante la necesidad de comprar de urgencia Medicamentos y/o Insumos no habituales, o con carácter excepcional, mantenemos actualmente una muy buena relación comercial con varios Proveedores, que están en condiciones de dar cumplimiento inmediato a los requerimientos, como asimismo, la total y absoluta disposición de la Cooperadora del Hospital que tiene su razón de ser estando al servicio de estas emergencia (como ejemplo cabe citar un reciente caso de atención de un paciente con E.L.A. –esclerosis lateral amiotrófica– que se canalizó como una emergencia y se dio respuesta en tiempo y forma para no interrumpir el tratamiento crónico de esta patología, sumado a la puesta a disposición de otros recursos para traslados a otros Hospitales del Gran Bs.As., para estudios complejos, y el acompañamiento legal y humanitario para obtener respuesta de Organismos Provinciales, lo cual se consiguió). Como así también cabe mencionar la inestimable colaboración ante toda necesidad de las Voluntarias del Hospital Nuestra Señora de Lujan.

En ese orden de ideas, la apreciación de “altísimos precios” no está fundamentada en datos concretos. Se han respetado los mecanismos de contratación vigentes, y por lo tanto existe una permanente puja de precios entre varios Proveedores. La Tasa Asistencial vigente, destinada exclusivamente a la atención de población carenciada, mientras la Administración municipal procura dar financiamiento a una nueva realidad que se acentúa: El Sistema de Salud Pública Municipal, debe hacerse cargo -cada vez con mayor frecuencia- de erogaciones que realizaba, o financiaba, o complementaba, el Sistema de Salud Pública Provincial. Cabe preguntarse cuál es la crisis hospitalaria atribuible a un Hospital que atiende entre 800 y 1000 prestaciones / Pacientes diarios; Que sostiene la atención de pacientes de Distritos vecinos y más alejados también (Moreno, Merlo… etc.), que inciden en un porcentaje que no baja del 30%; Que sostiene 1 de cada 4 nacimientos de pacientes no domiciliados en Lujan; Que es el único Hospital, en su amplia zona de influencia, que mantiene los Servicios Médicos Activos, realiza una muy amplia gama de estudios y análisis y prescribe y da los medicamentos

correspondientes; Que es elegido por todas las razones mencionadas por ciudadanos de otros Distritos en forma permanente; Que ha incorporado permanentemente personal Profesional Médico para garantizar las prestaciones y mejorar la calidad de atención: Guardias de Adultos y Pediatría garantizadas, UTI y NEO en operatividad completa, Neurocirugía; Que ha recuperado la calificación (otorgada por la Provincia de Bs.As.) para ser formador de Residentes, habiéndose cumplido en el año 2018 su primer año después de décadas; Que ha articulado cursos de formación Profesional con la UNLU y se halla proyectando articulación con la Facultad de Medicina de la Ciudad de Bs.As. Si nos enfocamos en las condiciones generales edilicias, sin dudas podemos mencionar deficiencias y grandes costos de mantenimiento derivadas de la antigüedad constructiva en gran parte, pero en este momento no afecta de ninguna forma la Operatividad de las Prestaciones Médicas. Paradógicamente, intermediamos permanentemente con solicitudes que nos requieren los Sres. Concejales, de distintos Partidos Políticos, que nunca hemos desatendido ni dejado de dar respuesta efectiva a lo requerido, aun excediendo –a veces- nuestras posibilidades reales.

CAPS. Debemos fortalecer la estrategia de atención en los CAPS. Involucra RRHH, para dar respuesta a la mayor demanda actual, y a las necesarias tareas de Prevención hacia las que tiene que estar orientada su acción, y económicos….considerando que la mayoría de los CAPS funcionan en Inmuebles que no son Municipales. Excepto lo mencionado antes en relación a los Profesionales de Carrera Hospitalaria, no existe atraso en el pago de sueldos a Técnicos, Enfermería y Maestranza Municipales (excepto el concepto de horas extraordinarias).

Residuos Patogénicos. Actualmente el tema de patogénicos está debidamente contenido. No existe acumulación más allá de lo normal semanal, los retiros son periódicos y estables, se ha establecido un sistema de pagos, la deuda corriente con el Proveedor es normal, y la periodicidad de pagos también.

Se está finalizando la obra de ampliación y remodelación completa del Depósito de Patogénicos.

Pago de Sueldos. Después de más de dos años de regularidad en las fechas de pago (desde Octubre 2015), por planificación financiera, desde mediados del año 2018 todos los Sueldos de Carrera Médica se pagan en dos tandas, primero un anticipo, dentro del término legal, y el saldo una semana más tarde. No se deben sueldos, y la demora es inferior a 7 o 10 días de vencido el término legal.

Presupuesto de la Secretaria de Salud. No existe proyecto de ajustar Servicios Médicos. Se mantiene el criterio de sostener la complejidad alcanzada en los últimos años, con la habilitación de más camas de UTI, NEO, Guardia y Centro de Obstetricia Se sostiene que el Presupuesto 2019 debe ser replanteado, teniendo en cuenta que las metas inflacionarias tomadas en Octubre de 2018 para su elaboración, han sido superadas significativamente a la fecha actual.

Deben destacarse, asimismo, las acciones llevadas a cabo en materia de seguridad.

1).- En el marco del Plan de Fortalecimiento Municipal se pueden señalar los siguientes avances:

a).- Se adquirieron dos automotores (0KM 4X4), uno destinado a la Secretaría y el restante a la Dirección de Defensa Civil.-

b).- Se adquirió y se instaló en la Localidad de Carlos Keen un Destacamento, dotado con personal y medios pertenecientes a la Unidad de Prevención de la Policía Local.-

c). Se encuentra en proceso de finalización la instalación de las 120 nuevas cámaras de monitoreo urbano y la conversión de las 70 ya existentes al nuevo sistema.-En la actualidad se encuentran en funcionamiento 150 dispositivos, razón por la cual se estima la terminación de la obra para el mes de Marzo del corriente año.-

d).- Se prosigue con la adquisición de los materiales necesarios para reimpulsar la obra en el depósito de residuos a cielo abierto.-

e).- Se procedió a la instalación de las 340 luminarias previstas en barrios y localidades previstas en el plan.-

f).- Se comenzaron con las tareas de reacondicionamiento del nuevo Centro de Monitoreo en la terminal de Micros.-

2).- Con el fondo para La Seguridad Ciudadana, creado oportunamente por ordenanza 4509/2002, se pudieron realizar las siguientes adquisiciones y afrontar distintos gastos:

a).- Se adquirió un nuevo vehículo (también Pick Up 0 Km.) para la utilización de los técnicos con la hidroelevadora y el mantenimiento de las cámaras de monitoreo.-

b).- La compra de materiales y herramientas adecuadas para que los técnicos puedan desarrollar su labor.-

c).- Se abastece de combustible a la totalidad de los móviles policiales que prestan servicio en el Partido, como a los vehículos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad.-

d).- Se procede a las distintas reparaciones de la totalidad de la flota automotriz y a la compra de repuestos, cubiertas, etc.- Además cabe señalar el suministro de diferentes insumos: toner, hojas, materiales de computación entre otros.-

e).- Se compraron y colocaron unas 500 alarmas comunitarias.-

f).- Se encuentra en plena etapa de reacondicionamiento el Centro de Información Turística ubicado en la Avenida Nuestra Señora de Luján.- El mismo ya cuenta con personal policial permanente.-Se proyecta en el mismo un Puesto Policial orientado al Turismo, pero también prevenir particularmente los daños que se han provocado en el monumento erigido en homenaje a los héroes de Malvinas.- Dicho Puesto va ser dotado con personal policial perteneciente a la Unidad de Prevención de la Policía Local y los gastos de dicho reacondicionamiento se solventan con el Fondo de Seguridad.-

g).- Se adquirieron 450 luminarias, de las cuales ya se instalaron 150 que están en proceso de conexión.-

3).- En el marco del convenio celebrado oportunamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación: se dotó a tres móviles de la Patrulla Municipal de cámaras de monitoreo a 360º, situación que permite almacenar las imágenes en los servicios dinámicos y/o estáticos.- La información obtenida se encuentra a disposición de las autoridades judiciales y/o policiales.- En el marco del mismo convenio se instalaron cuatro lectoras e patenta, las cuales permiten almacenar los números de dominios de los vehículos que pasen por el lugar de ubicación de las lectoras, material de suma importancia forense, para las autoridades policiales y/o judiciales.-

4).- A partir de su designación, el Secretario de Seguridad de la Municipalidad no ha dejado de concurrir a cuanta reunión fuera invitado por los vecinos, fortaleciendo el vínculo con los mismos y las distintas instituciones.-

5).- Oportunamente, y a través de gestiones que hemos llevado a cabo, se enviaron seis (6) motocicletas, creándose una Patrulla Motorizada, y dos módulos (uno instalado en proximidades del Automóvil Club Argentino y el restante en Ruta 192 y Nacional 7), dotados de personal y medios de la Policía Local.- Esta situación no ocasionó erogación alguna al Municipio.-

6).- Si bien fueron iniciados sendos trámites de licitación para la adquisición de vehículos para patrulleros (ploteados y blindados rondan en un valor de $ 2.000.000 por unidad) y motos para completar la patrulla motorizada, en una reunión reciente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se le solicitó al señor Ministro de esa cartera, el envío de seis motos y 12 patrulleros, con la finalidad de renovar y ampliar la flota.- Se le hizo saber a dicho funcionario que el mantenimiento (como viene ocurriendo con el resto de las flota) estará a cargo de la Comuna con los recursos provenientes del fondo.- El Ministro se comprometió en enviar los recursos logísticos y además humanos a la brevedad una vez finalizado el servicio dispuesto en la costa atlántica.-

7).- Una cuestión a tener en cuenta es que el personal policial perteneciente a la Policía Local, inicialmente prestaba servicios solamente en horarios diurnos y circunscripto al casco céntrico.- En la actualidad no sólo la función que prestan se extiende a horarios nocturnos, sino también que se ha descentralizado notablemente, en virtud de que se dispone de dicho personal, en los distintos barrios y diferentes localidades de Luján.

8) Respecto al incremento de los delitos de robos y hurtos, consultadas las autoridades policiales, estadísticamente se mantienen los guarismos en cuanto a los hechos cometidos y esclarecidos.- De todas maneras en este aspecto hay que tener en cuenta la denominada cifra negra del delito (delitos que no se denuncian).- Si se ha notado en los últimos días un aumento en hechos delictivos producidos en zona rural y se está trabajando para revertir la situación.- También y conforme consulta a las autoridades policiales se ha notado en los últimos tiempos un incremento en la aprehensión de menores en la comisión de tales hechos.-

9).- En cuanto a una supuesta falta de control de los recursos provenientes del fondo para la seguridad ciudadana, precisamente con los miembros del CPSC se pone especial énfasis en la cuestión.- En cuanto al expediente judicial al que se ha hecho pública referencia “donde se investigan los delitos que pudieron cometerse en torno al manejo del dinero y los vales de combustibles”, tal cual se menciona la justicia no se ha expedido a la fecha.-

10.- Un aspecto que no puede soslayarse –y nada más alejado de la realidad- es el que alude a la represión y/o detención discrecional de jóvenes y/o militantes y/o periodistas por parte de las fuerzas de seguridad.- Los distintos servicios que se han dispuesto lo fueron solo en forma preventiva para garantizar los reclamos y preservar los bienes materiales e integridad física de los participantes.- Resulta totalmente inexacta la existencia de una dependencia de inteligencia político-policial, dado que la unidad en cuestión responde a la función de Inteligencia Criminal, con la exclusiva finalidad de neutralizar la delincuencia común.-

En cuanto a las acciones generales implementadas en el ámbito de las Políticas sociales impulsadas desde el Municipio, pueden destacarse sucintamente, las siguientes:  Creación e implementación del “Programa de Seguridad Alimentaria” que se declaró de Interés Municipal por decreto N° 167/19 donde se garantizan los fondos para su realización.

 La creación e implementación del “Programa de asistencia a personas en situación de calle” que funciona con éxito desde el año 2017 y ya ha logrado reinsertar en sus núcleos de pertenencia más de 30 personas.  Creación e implementación del “Programa de Nuevas Masculinidades” (NuMa) que trabaja sobre la modificación de las conductas violentas en hombres con antecedentes de violencia de género.  Implementación del “Pro biótico Social” (Yogurito) destinado a la mejora del sistema inmunológico de los niños abordados por la Dirección de Niñez en convenio de trabajo con la Universidad Nacional de Luján (UNLu).  Creación e implementación de los “Protocolos de Emergencias Hídricas” y el “Protocolo de Acciones ante eventos climáticos de alto impacto y corta duración” en el área de gestión de riesgo y defensa civil”.  Creación del área de seguimiento e intervención en casos de vulneración de derechos en personas de la tercera edad en la Subdirección de la Tercera Edad.  Inicio y desarrollo del proceso de relocalización de personas afectadas por las inundaciones en el marco del programa de construcción de viviendas en el barrio Santa Marta y en la Localidad de Olivera. Afectando en total a doscientas cuarenta y dos familias cuando ambos planes estén concluidos. (Habiendo relocalizado 94 familias hasta el momento).

Una mención especial debe efectuarse respecto de las acciones de competencia de la Secretaría de Producción y Turismo.

Sector textil.

Conjuntamente con la Cámara que los aglutina, se viene trabajando en forma mancomunada en la búsqueda de soluciones para revertir esta situación, presentando en todos los Ministerios Nacionales y Provinciales, diversos Proyectos y Propuestas, que fueron recibidas con gran atención y continúan su tratamiento.

Desde el comienzo de la Gestión se realiza un seguimiento permanente, a través de un informe sectorial realizado conjuntamente con los directivos de la Cámara Textil, mostrando el desarrollo de la situación, las causas, las propuestas y las gestiones que se vienen realizando.

 Presentación al Ministro de Producción de la Nación de un Proyecto de Ley para establecer Normas Técnicas, y generar Sistemas de evaluación de la Conformidad para la competencia Internacional.

 Presentación del Proyecto de Nanotecnología aplicadas al desarrollo de productos inteligentes, con propiedades ignífugas, anti manchas, anti desgarros, antibacterianas, entre otras, todas de gran utilidad por ejemplo para el Sistema de Salud, de Seguridad e Higiene industrial, etc. Actualmente en proceso de validación de los análisis y pruebas previos para pasar a la escala industrial.

 Se gestionó el ingreso al Programa Nacional de Recuperación Productiva (REPRO) para más de 30 Empresas locales, algunos de los cuales ya fueron otorgados y otros se encuentran en período de análisis.

 Para el año 2019, conjuntamente con la nueva Secretaria de Empleo y la Secretaria de Transformación Productiva, se logró el compromiso de incorporar al beneficio a las Empresas de carácter Unipersonal, Familiares y Micros no contempladas hasta la actualidad.

 Hemos tenido una participación activa y de consulta permanente para la creación del Proyecto de Ley de Informalidad Cero para diversos sectores de la economía, entre los que se destacan el Textil y de Calzado, con propuestas de fuertes rebajas en las cargas impositivas y de los aportes patronales, control de ingreso de productos importados y herramientas de promoción para generación genuina de valor agregado.

 Conjuntamente el desarrollo de este proyecto, se establece la incorporación de todos los productos textiles a los programas de ventas financiadas a los ya vigentes “Ahora12” creándose uno nuevo y sin intereses de “Ahora 3 y 6” cuotas.

 En resultado al punto anterior y para atender las fuertes demandas del Sector por sus niveles de actividad y situación, y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Reforma Tributaria Nro 27.430 Art. 173, y de acuerdo al decreto 1067/2018 se establece que para aquellas remuneraciones a partir del mes de Noviembre/2018, las cargas sociales se pagarán sobre un Mínimo no Imponible de $ 12.000, el cual se actualizará a partir del año 2019 por el índice del IPC.

 Se gestionó la plena puesta en práctica de la Ordenanza N° 6897 de fecha 04 de septiembre de 2017 sancionada por este Honorable Cuerpo, en la cual se declaró la Emergencia a las Empresas del Sector Textil, generando en nuestra Dirección la ventanilla de recepción y gestión de la documentación pertinente. La misma y por Ordenanza Municipal Nro 7043, fue extendidos los beneficios previstos para los periodos 2do. semestre del año 2018 y el 1er. Semestre del año 2019, siendo los beneficios del 50% de la Tasa por Inspección por Seguridad e Higiene, Tasa por Seguridad Ciudadana, Tasa por Acción Social Y Tasa por Infraestructura.

 Presentamos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, nuestra adhesión al Proyecto de Ley COMPRE ARGENTINO. Asimismo, realizamos gestiones que resultaron en la presentación de un Informe con sugerencias para la incorporación de las mismas a dicho Proyecto. La iniciativa otorga prioridad a las PyMEs en las compras del Estado, con el objeto de fomentar la economía nacional, dado que dichas empresas son las principales empleadoras y el Gobierno invierte el 5 por ciento del PBI en compras públicas.

 Como resultado de la participación en la Mesa del Sector Textil generada por el Ministerio de Producción de la Pcia. de Buenos Aires, en donde también se trabajo muy activamente en poder conseguir herramientas de acompañamiento para el sector, se desarrollaron los programas de COMPRA PYME, destinado a incorporar los productos en los canales comerciales de los Supermercados, Hipermercados, Sucursaleros, canales de distribución mayoristas y otros, con ventajas contractuales en cuanto a costos de participación en góndolas, reposición,

descuentos y plazos de pagos. Otro de los programas fue un financiamiento con tasas subsidiadas exclusivas para el sector, 24%, de hasta tres millones de pesos y a plazos a convenir de acuerdo a cada caso, a través del Banco Provincia. Este último luego de resolver algunas inconsistencias se puso en forma activa a disposición.

 Se obtuvo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia dar preferencia al sector Textil para dar mayor cobertura a las Empresas por el programa de Clínicas Tecnológicas.

 Conjuntamente con el Ministerio de Producción de la Nación, y otras entidades representativas de la Industria, se logra bajar los aranceles a la Importación de 16% a 2% de un insumo muy importante como lo es el hilado de poliéster.

 Durante el año 2018 se realizaron presentaciones ante el Ministro de Producción de la Nación y ante su Jefe de Gabinete, solicitando que se establezcan diferentes mecanismos y herramientas que mejoren la situación de mercado que el sector viene padeciendo, yendo a un mercado regulado por la normas de OMC en el cual se igualan las competencias entre los diferentes países, apuntando especialmente al ingreso de mercaderías importadas. Además, y con resolución favorable en corto plazo, desde este Municipio se solicitaron los dos últimos planes que la AFIP puso en vigencia para deudas vencidas.

 Queremos destacar, que si bien por la situación que atraviesa el sector, en nuestra Ciudad se ha experimentado una fuerte baja en la nomina de empleados por despidos, cercana en la actualidad a las 850 personas, desde esta Secretaria se ha trabajado muy fuertemente en poder incorporar a estos agentes en otros sectores que ofrecían una demanda laboral por sus planes de inversión en ejecución.

2.- EMERGENCIA TARIFARIA.-

Debido a las asimetrías comparativas que nuestra Ciudad tiene con respecto a localidades vecinas, las desventajas para la

promoción de radicación de Empresas y los altos impactos que los nuevos cuadros tarifarios tuvieron en la Industria, desde nuestra Secretaria de Producción y Turismo se han mantenido estudios permanentes sobre esta situación, como así también reuniones de trabajo con el Consejo Directivo de Cooperativa Eléctrica y sus funcionarios buscando canales adecuados para no solo un mejor servicio de atención sino también como resolver este grave problema de asimetrías comparativas.

En virtud a ello, de la gran cantidad de reuniones técnicas realizadas y el estudio del marco legislativo y regulatorio que rige para las localidades que poseen como distribuidores a Empresas bajo la forma de Cooperativas o Sociedades Anónimas, surge que los valores de los cuadros tarifarios son formados por el Organismo de Energía Eléctrica de la Provincia de BA. (OCEBA), sin poder tener este Municipio intervención en los mismos.

Por lo antes mencionado, desde el Poder Ejecutivo y con la convocatoria a participar a los participantes de esta Secretaria, como soporte técnico, se realizaron dos reuniones de trabajo con el Secretario de Energía de la Nación, Ing. Javier Iguacel y todo su equipo de funcionarios, quedando debidamente comprobadas las asimetrías presentadas.

En la segunda reunión participaron los miembros directivos de la Cooperativa Eléctrica y los funcionarios de la Dirección Provincial de Energía, del cual depende esta región, a realizar una reunión de trabajo y evaluación de las demandas presentadas por el Sr. Intendente, seguramente por el cambio de Secretario de Energía aun la misma no fue concretada, estando a la espera de la conformación de la convocatoria.

En el ámbito local, se participó como coordinador del grupo de trabajo que confeccionó el protocolo para garantizar la provisión del servicio eléctrico a la comunidad de Lujan y garantizar todos los servicios. El mismo prevé implementar un procedimiento que garantice la Información, Procedimiento y Atención en forma clara y precisa garantizando la Provisión del Servicio Eléctrico.

3.-CAMINOS RURALES.-

Desde fines del año 2016, hemos puesto nuevamente en funcionamiento la Agencia de Desarrollo Local, marco en el cual se crea la Mesa de Agroindustria del partido de Luján, con la participación en forma muy activa de todas las Entidades representativas de los diferentes sectores de la producción, Entidades del sector público, funcionarios de los Ministerios a fin y de productores no representados por ninguna de las entidades. Esta mesa fue y es el ámbito en donde se presentan todas las inquietudes y demandas del sector abordando los canales resolutivos adecuados.

En relación a la Ordenanza 7148/2018, en la cual se promueve la intervención de esta Secretaria para dar respuesta a lo que la misma enmarca, dando continuidad al trabajo que se viene realizando y en el ámbito de la Mesa de Agroindustria de la Agencia de Desarrollo, se realizaron 2 jornadas de trabajo para buscar en conjunto el modelo de solución definitiva a este grave y recurrente problema.

En la Primera de las jornadas realizadas, con una concurrencia de todas las entidades e instituciones antes mencionadas, se puso en consideración los alcances de la Ordenanza, y se plantea la conformación de un Consorcio Productivo formado por todos los representantes de los sectores, con carácter Público Privado, desde donde se administraran los fondos afectados por la recaudación de la Tasa de Red Vial Agraria. De la misma se solicita convenir la visita de los integrantes de la Comisión de Red Vial Municipal de la Municipalidad de Benito Juárez para que expongan sobre su modelo exitoso de gestión desarrollado desde el año 2002.- Reunión que se realizo y se obtuvieron excelentes resultados.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3ro de la Ordenanza de referencia, convocamos a los Directivos de las Entidades representativas de los productores de la Agroindustria de nuestro Partido, a una nueva jornada de trabajo de la mesa creada por la Secretaria de Producción y turismo para el Sector, a realizarse el día 07 de Marzo del corriente año a las 14.30 horas en la sala de reuniones emplazada en las Oficinas de la calle Belgrano 1250.

El temario principal a tratar será la creación de un programa especifico aplicable a la conservación, reparación y mejorado de la red Municipal Vial y el valor de dicha Tasa a partir del año 2019.

-Definición de la Comisión Municipal para la Red Vial Rural.-

-Definición de la Tasa Red Vial Agraria Municipal.-

-Avances en la disponibilidad de los equipamientos.-

Sugerimos que por cada entidad se designen dos miembros representativos, pudiendo los mismos firmas el acta de reunión correspondiente.

Como información final, decimos que continuamos con las gestiones, ya avanzadas, para la obtención de los equipamientos y trabajos a realizar desde el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de BA. y de Vialidad Nacional.

Además, se ha presentado un proyecto a través del fondo de Emergencia y Desastres Agropecuarios de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, para la adquisición de equipamientos por un monto de aproximadamente 9 millones de pesos y que consisten en: 3 unidades niveladoras de arrastre hidráulicas marca GROSPALL NA-30MAX; 2 unidades de tractor marca SOMECA modelo SOM 1004 (200HP 4×4) con pala frontal y retropala trasera; y 1461 unidades de caños de hormigon para alcantarillas.

En materia turística se presento un proyecto al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires para embellecimiento de la ribera del río, el mismo esta siendo analizado y readaptado al plan maestro del río Lujan cuyas obras (a cargo de la provincia) para la mitigación de las inundaciones ha comenzado a desarrollarse y prontamente en una primera etapa se construirá un nuevo puente en reemplazo del existente sobre la calle Almirante Brown entre otras obras proyectadas para la cuenca media. En breve se enviara a este Honorable Cuerpo el proyecto de renovación de concesiones sobre la plaza Belgrano y zona Histórico Basilical como así también sobre la remodelación de la terminal de ómnibus.

Para concluir esta breve reseña de gestión, haremos una mención al mejoramiento de las Delegaciones Municipales:

Desde diciembre de 2015, se propuso desde la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales la descentralización en la gestión de las Delegaciones Municipales de las localidades del partido de Luján, tanto administrativa como operativamente.

El objetivo primordial fue el mejoramiento de los servicios públicos en todas las localidades. Para ello, se establecieron planes de equipamiento con las herramientas necesarias para lograr una mejora sustancial en dichos servicios públicos, tales como recolección de residuos, mantenimiento de calles, mantenimiento de desagües, la correcta prestación del servicio de agua potable y demás tareas que hacen a la sostenibilidad cotidiana de las diferentes áreas urbanas.

Así, desde el inicio de la gestión, se recuperaron aquellas maquinarias que por diferentes motivos se encontraban fuera de servicio. Al día de hoy, en su mayoría se encuentran prestando servicio redistribuidas entre las dependencias para lograr una utilización más eficiente de las mismas.

En este sentido, ante la creciente demanda y siguiendo con la decisión de lograr un completo equipamiento de máquinas y herramientas, se impulsó la adquisición de un nuevo parque automotor 0km exclusivo para Delegaciones Municipales, sumadas a las ya adquiridas a partir de 2011, a saber:

Delegación Municipal de Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortínez:  Retroexcavadora  Dos (2) camiones con caja volcadora de 8 metros cúbicos  Tractor con pala frontal desmontable y cortadora de pasto de arrastre.

Delegación Municipal de Olivera:  Tractor con pala desmontable  Cortador de pasto de arrastre  Niveladora de arrastre Delegación Municipal de Open Door:  Tractor con pala frontal desmontable  Camión con caja volcadora de 8 metros cúbicos Delegación Municipal de Carlos Keen:  Acoplado de 4 por 2 metros Delegación Municipal de Torres:  Tractor con pala frontal desmontable  Motoniveladora de ocho velocidades Durante el corriente año 2019, se concretará la adquisición de un tractor con pala desmontable destinado a prestar servicios en la localidad

de Carlos Keen. De esta manera, todas las Delegaciones Municipales contarán con maquinaria nueva, mejorando así la capacidad de respuesta en la prestación de servicios públicos.

He aquí sólo una breve reseña de nuestro trabajo orientado a las necesidades sociales, obras y servicios, salud y seguridad.

Nos lo hemos propuesto, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pese a las enormes limitaciones que padecemos, pero que no nos harán bajar los brazos. Porque podemos agregar muchos logros más a los enumerados, pero también porque faltan otros por hacer.

Estamos transitando un año electoral, sin dudas complejo, seguramente difícil e incierto en algunos aspectos, confrontativo como tantos, disputado, pero apasionante.

En el transcurso del mismo debemos seguir gobernando, fijando prioridades, poniendo esfuerzo tras esfuerzo al servicio de los vecinos. Sabemos que no es ni será fácil. Pero, precisamente por eso, la búsqueda de coincidencias acercará las soluciones en beneficio de la gente.

Y ese propósito –insistimos- debe ser común a todos, partidos políticos, dirigentes, organizaciones sociales, etc. Cada uno con su visión, con su propuesta, con su parecer, su crítica o coincidencia. Debatir y rebatir enriquecen las ideas, y por lo tanto, contribuyen a mejorarlas. Pero, para eso hace falta trabajar, cumplir con el rol que nos toca, no obstruir ni impedir que el H. Concejo Deliberante funcione como lo reclama la democracia.

En esa línea de pensamiento, exhorto a los señores concejales a demostrarle a la sociedad que –piensen como piensen, pertenezcan al espacio político que fuese, voten como voten- cumplirán con la función para la que fueron elegidos, trabajando intensamente y ocupando sus bancas en las sesiones del Cuerpo que integran.

Creo que lo expresado no es más que el eco de un reclamo popular que, reiteradamente, he recibido. Y he entendido que éste era un momento institucional en el que no podía dejar de mencionarlo.

Señor Presidente, señores Concejales, en el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del H. Concejo Deliberante, teniendo el privilegio y la responsabilidad de representar a nuestros vecinos, afrontando el deber público de trabajar por el pueblo que nos eligió, siento el deber de exhortarlos a realizar los esfuerzos que las necesidades nos demandan.

Para ello, quiero también recordarles que los esfuerzos que, desde la función pública, hagamos por nuestros semejantes, no son una virtud, sino –simplemente- la conducta que deberíamos mostrar diariamente.

Muchas gracias

