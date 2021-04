Aumento de contagios, nuevas cepas y posibles restricciones

Diego Pagliaro, Director Asociado del Hospital Nuestra Señora de Luján, dialogó con Luján en Línea respecto de las posibles restricciones y las nuevas cepas, entre otros.

«La situación que estamos viviendo hoy es bastante compleja, no escapa a lo que se vive en toda la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en el área metropolitana con un aumento franco, sumado a otras patologías. En el Hospital nos estamos encontrando con un alto número de pacientes internados por otras cuestiones que se dejaron el año pasado y hoy llegan en una condición de deterioro mayor, lo cual requiere una internación del paciente. Muchas cirugías que tuvimos que ir poniéndonos al día, porque los pacientes no venían. También es muy alto el índice de accidentes de tránsito, algo que también queremos trabajar para bajar y, sumado a todo esto, la segunda ola de Covid, que ya la tenemos encima», comenzó.

«Tanto en el Hospital como en los privados, estamos con una alta ocupación de camas de terapia intensiva, casi como en el pico del año pasado. Pero esto no significa que estemos colapsados. Y en el caso de que lleguemos a nuestro máximo, tenemos otras vías de derivación y de trabajo en conjunto con la Provincia. Pero sí es un número muy alto para la época en la que estamos, teniendo en cuenta que tenemos a los chicos en las escuelas, la movilidad en las calles, entonces no pensamos en el Covid como fue el año pasado, sin movilidad», expresó.

Y agregó, «Tenemos que pensar en el Covid-19 con todo el resto de las patologías infectocontagiosas propias del invierno, de los chicos en el colegio, de los ambientes cerrados. En el verano esto disminuyó porque la gente se juntó en ambientes abiertos. Se mezclan un montón de factores que se van a ir sumando y si no podemos controlar la situación, será sumamente complicado. Por eso apelamos a la conciencia social, a la comunicación, que la gente siga cuidándose y aún más que antes, incluso estando vacunados».

«La vacuna es una herramienta fundamental, pero tenemos que tener tiempo para llegar a vacunar a un alto porcentaje de la sociedad y ahí sí vamos a notar una mejoría, pero para eso tenemos que seguir cuidándonos».

«El aumento de casos es franco y estamos trabajando también con las nuevas cepas, que no estaban el año pasado, la de Manaos y la del Reino Unido. Por ahora estamos identificando que si hay algún paciente que proviene de Brasil o de Reino Unido, ese tipo de muestras las estamos enviando por otra vía para detectar una nueva cepa. Pero hasta el momento no las tenemos en Luján ni en la región. Sí hay algunas detectadas en CABA, pero aún en Provincia no hay registro de las nuevas cepas».

«La experiencia del año pasado la tenemos que adaptar a la realidad. Conocemos un poquito más del virus, tenemos algunos factores positivos, pero sin la colaboración de la sociedad en las medidas de cuidado, todo lo que podamos hacer será poco».

«Desde Salud haremos una búsqueda activa de casos. A partir de la semana que viene iniciaremos nuevamente con el plan Detectar, yendo a los barrios. Estamos definiendo el organigrama, el primero será en Olivera, después del feriado largo. Iremos una vez por semana a cada barrio para acercar la posibilidad de realizar hisopados y tener una búsqueda más activa. Partimos de una base con un número alto de casos, hoy estamos con un promedio de 30 pacientes diarios. Por eso hay que tomar alguna medida para frenar la circulación del virus», sostuvo.

«Las medidas que tienen que ver con una posible restricción de horarios las trabajamos en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, nosotros siempre nos alineamos con sus decisiones. Por lo que si desde allí establecen una restricción, seguramente la vamos a tomar porque venimos en sintonía», afirmó.

«Sobre el tema clases por ahora no hay ninguna normativa de hacer algo diferente, se está trabajando bien. Los chicos están en burbujas, se han aislado varias y han vuelto, no se detectó un número significativo de casos, de hecho los protocolos son muy estrictos en las escuelas y no lo consideramos como eventos hipercontagiosos. Sí tenemos que apuntar a lo que son las reuniones clandestinas de los adolescentes. Me parece que hoy la escuela, de la manera en que se está trabajando, no sería el primer problema, al margen de la movilidad».

«Reuniones recreativas siempre insistimos que sean con las medidas de cuidado, al aire libre, con el tapabocas, con la higiene de manos y manteniendo la distancia. En la medida en que la gente tome todas estas medidas de cuidado, restringiremos menos. Ojalá no tengamos que llegar a la restricción. Si la sociedad es consciente, el virus no se va a propagar tanto y vamos a poder seguir haciendo nuestras vidas en el contexto de la pandemia, tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de vida. Si la gente se acostumbra a, por ejemplo, el fin de semana santo a no saludarse con un beso, sino como lo venimos haciendo, manteniendo la distancia y demás, eso no trae ningún tipo de problemas».

Por último, un llamado a la reflexión, «Aún estando vacunados nos podemos contagiar y transmitir el virus. Lo que hace la vacuna, por ahora, es que la enfermedad sea más leve. Por eso hay que seguir cuidándonos todos», finalizó Diego Pagliaro, Director Asociado del Hospital Nuestra Señora de Luján, en diálogo con este medio.

Publicado el jueves 1 de abril de 2021