Aumentan las patentes y transferencias de autos y motos

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El costo de las patentes y las transferencias de autos y motos aumentó tras la actualización de la tabla oficial de valuación dispuesta por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). La medida comenzó a regir el 1° de agosto y tendrá un impacto directo en el valor de estos trámites.

La modificación fue oficializada mediante la Disposición 160/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza la tabla de valuaciones vigente desde fines de 2025. Los nuevos valores de referencia se utilizan para calcular los aranceles de la inscripción inicial de vehículos y las transferencias de autos y motos usados.

Según se explicó en los fundamentos de la disposición, la actualización surge de un procedimiento técnico que toma como referencia la evolución de los precios del mercado, utilizando estadísticas aportadas por entidades del sector, entre ellas la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Con esta actualización, quienes realicen un patentamiento o la transferencia de un vehículo deberán afrontar un costo mayor, ya que los aranceles se calculan sobre la nueva tabla oficial de valuaciones.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026