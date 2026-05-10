ATUNLu y SUTEBA caminaron a la Basílica por la Educación Pública
Los Detalles.
Trabajadores y trabajadoras de ATUNLu y de SUTEBA caminaron este sábado desde la Sede Central de la Universidad Nacional de Luján hasta la Basílica, en el marco de la celebración del Día de la Virgen de Luján.
Nodocentes y Docentes portaron pancartas y banderas en defensa de la Educación Pública, como parte de las actividades previas a la gran Marcha Federal Universitaria del martes 12.
Ya en el Santuario Nacional, las y los participantes de la manifestación se sumaron a la Misa de las 19 horas con el pedido a Nuestra Señora de Luján para que los acompañe en la lucha por el Financiamiento Universitario.
Publicado el domingo 10 de mayo de 2026