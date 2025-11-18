ATUNLu realizará un paro y una jornada de visibilización en defensa de la Universidad Pública

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación de Trabajadores NoDocentes de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu) informó que llevará adelante medidas de fuerza esta semana en el marco de las jornadas nacionales de protesta para exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar el funcionamiento de las instituciones del sistema público.

Según explicaron desde el gremio, este miércoles 19 de noviembre se realizará un paro total de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo.

En tanto, el jueves 20 de noviembre se desarrollará una jornada de visibilización, con la instalación de mesas informativas en distintos puntos de la ciudad, en dos turnos: de 10 a 13 y de 16 a 19. Quienes deseen participar podrán inscribirse a través de un formulario online.

“La situación es insostenible: sin presupuesto real se pone en riesgo el funcionamiento de todo el sistema universitario. En unidad, solidaridad y organización, seguimos luchando por una universidad al servicio de su pueblo y por el reconocimiento pleno de nuestros derechos”, expresaron desde ATUNLu.

Publicado el martes 18 de noviembre de 2025