Asumieron nuevos delegados municipales

Publicado el miércoles 1 de octubre de 2025

Este miércoles asumieron funciones nuevos delegados municipales en las localidades de Jáuregui y Pueblo Nuevo, Cortinez y Open Door.

En primer lugar, Juan Bianchi asumió como Delegado Municipal de Jáuregui – Pueblo Nuevo. De reconocida trayectoria en el ámbito comunitario fue Presidente del Club Social y Deportivo Flandria.

Por otra parte, en la Delegación de Cortinez entró en funciones el nuevo Delegado Alberto Acevedo, quien se venía desempeñando en tareas operativos de la delegación.

Por último, Juan Cabanas, quedó a cargo de la Delegación de Open Door, luego de desempeñar funciones en el Barrio Luchetti de dicha localidad.

