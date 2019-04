Ascender por mérito

El hombre de campo, cercano a la naturaleza, conoce de sus tiempos, sabe que una semilla no brota fácilmente, sabe del cuidado y esmero en la tarea, pero fundamentalmente acepta los ciclos y la espera. En esta modernidad liquida y frenética todos corremos y nadie acepta la espera, la pausa y el fracaso. Y es en ese contexto socio-cultural que el deporte en su modalidad de alta competencia y profesional privilegia el éxito por sobre los procesos y el ganar por sobre los aprendizajes.

Solemos hablar de “Cantera” al hacer referencia a las divisiones inferiores y formativas de cualquier club en clara alusión al lugar donde se extraen “piedras preciosas” o “joyas”, que pueden ser vendidas, dadas a préstamo o “fraccionadas” con varios “dueños”. Por mi lado, prefiero hablar aquí, de “Huerta”, tal vez una “Huerta Humana” en donde florecen semillas que serán ciudadanos, padres y madres, trabajadores o dirigentes del mañana, se dediquen o no al deporte profesional.

El club Luján inicio hace algo más de cuatro años un camino para el futbol juvenil, trazado por la dirigencia y llevado a cabo por Manuel Lorenzo, Hernan Lacerence y el profe Maxi Lopez. Ese camino también fue un “gran surco”, en donde se comenzó a sembrar. Desde la indumentaria, hasta la preparación física, pasando por la disciplina y el gesto deportivo, ningún detalle fue quedando al azar.

El club está apostando a fondo para poder promover a primera división a jóvenes de su propia Huerta, pero no solo aportando profesionales bien entrenados, desde lo psico-físico, táctico y técnico sino sembrando valores humanos que implican solidaridad, esfuerzo, humildad, respeto al otro, disciplina y trabajo en equipo. En la actualidad una parte creciente del plantel profesional se formó en el club. También existen realidades no deportivas que aportan nutrientes, como el convenio de prácticas profesionalizantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNLu. o el taller de periodismo y escritura que a lo largo del 2018 hizo florecer la revista “Hacela Correr” ambos espacios nos mejoraron y aportaron a la formación de todos los y las adolescentes del club. Las semillas germinaron y los brotes se ven claros…

A principios de este año la A.F.A. nos transmitió una gran noticia: Las divisiones juveniles del Club Lujan fueron elegidas e invitadas a ascender de categoría, comenzando a jugar en la División B Metropolitana. Fueron campeones en alguna categoría? No. Numerosos jóvenes fueron transferidos a clubes de Primera división? No. Los goleadores de cada categoría son del club? No. ¿Qué sucedió entonces? Fueron varias razones de peso. El Mérito Deportivo, que nos llevó a tres finales jugadas en 2018, el crecimiento Institucional, las excelentes condiciones del Predio y de las canchas, la inauguración de la Tribuna y Gimnasio, la educación y disciplina mostrada por los pibes en cada competencia y el trabajo profesional y ético de un grupo de más de 10 adultos formadores que “riegan diariamente con mucho amor su labrar cotidiano”.

Durante este 2019 estarán en competencia con Instituciones con más de cien años como Estudiantes de Bs. As., Atlanta y San Telmo, también con clubes como Comunicaciones o J.J.Urquiza entre otros. Sin duda serán rivales difíciles y las victorias se harán rogar, pero todos los pibes van a crecer, a aprender de sus propios errores y aquellos rivales nos enseñaran muchísimo, porque el fracaso y la carencia hicieron evolucionar al ser humano desde que bajamos de los árboles, hace millones de años. Por lo tanto los pibes, los formadores y las familias de cada uno de ellos, vamos a crecer. ¡Qué bella noticia!

Solo los grupos humanos que aceptan la derrota y aprenden de ella y que se cohesionan en objetivos y sueños, se transforman en equipos. Eso es lo que cada Institución deportiva, lo que cada profe en cada rinconcito de nuestro país hace… sembrar semillas en Valores y cosechar ciudadanos y ciudadanas de bien y con aptitudes para el trabajo en equipo y la vida en sociedad. Cada Deporte con su estilo y cada Club con sus tradiciones y herramientas.

Nuestra ciudad debe sentirse orgullosa que unos cientos de pibes fueron ascendidos no a fuerza de goles sino a fuerza de valores y trabajo que están “agujereando redes…”

Publicado el sábado 20 de abril de 2019