Asamblea municipal en el Concejo Deliberante para seleccionar proyectos comunitarios

Publicado el jueves 4 de junio de 2026

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La Municipalidad de Luján informó que en el marco de una nueva edición del Programa Provincial Decisión Niñez, este martes, en el recinto del Concejo Deliberante, se llevó a cabo la asamblea local en la que los niños, niñas y adolescentes participantes presentaron los proyectos comunitarios que elaboraron para mejorar sus barrios.

Decisión Niñez es una política pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca garantizar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes en la resolución de las problemáticas que atraviesan sus comunidades.

En este sentido, a partir de la presentación de proyectos que los y las chicas y chicos desarrollan, luego se reúnen en asamblea para presentar cada proyecto y seleccionar las iniciativas que pasarán a la instancia regional en busca de financiamiento para concretarse.

Este año fueron siete los proyectos presentados:

-Jugarte en Pueblo Nuevo, de Patios Abiertos de la Escuela Secundaria N° 24, para adquirir equipamiento y materiales artísticos.

-Sabores de Barrio, del Envión Padre Varela, para equipar una cocina comunitaria.

-Tejiendo Sonrisas, del Envión Ameghino, para adquirir materiales para tejer mantas.

-Cuidado Responsable de Mascotas, de la Escuela Secundaria N° 12 del barrio Los Laureles, para construir cuchas para perros que están en la calle.

-Guti-Juegos-Chetos, de la Escuela Ángel Gutiérrez, para instalar un sector de juegos al aire libre.

-Volver a la Infancia, de la Escuela Ángel Gutiérrez, para recrear juegos tradicionales.

-Revalorizar la Plaza, de Aldeas Infantiles, para poner en valor su plaza de juegos.

Durante la jornada, niños, niñas y jóvenes expusieron los objetivos y características de sus iniciativas -apoyados en maquetas y recursos audiovisuales-, para finalmente resolver en asamblea los dos proyectos seleccionados.

Las propuestas elegidas fueron Cuidado Responsable de Mascotas, de la Escuela Secundaria N° 12 de Los Laureles, y Jugarte en Pueblo Nuevo, de Patios Abiertos de la Escuela Secundaria N° 24 de Pueblo Nuevo.

Cabe destacar que la jornada contó con la participación de concejales, funcionarios de la Dirección de Niñez y representantes de las instituciones participantes.

“Es una iniciativa de participación muy valiosa porque involucra a los niños, niñas y adolescentes en las problemáticas de sus ámbitos comunitarios y los invita a pensar proyectos que aporten soluciones. La instancia de la asamblea, además, representa una experiencia de exposición, debate y defensa de propuestas que es también muy enriquecedora y que los forma en el ejercicio de la ciudadanía”, señaló la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

Publicado el jueves 4 de junio de 2026