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En cumplimiento de lo dispuesto por nuestros Estatutos y la Ley de Cooperativas Nº 20.337, se convoca a los Señores Asociados de

la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada a la Asamblea Electoral de Distrito, que tendrá lugar el día 5 de

setiembre de 2026 a las 13 horas, en los locales que a continuación se detallan:

DISTRITO ELECTORAL Nº 1 – LUJÁN: Se vota en el local de la Cooperativa Eléctrica, sito en Humberto Primo Nº 863. Corresponde a

todos los Asociados cuyo último domicilio registrado en la Cooperativa sea en la ciudad de Luján (Planta urbana y zona rural).



DISTRITO ELECTORAL Nº 2 – JÁUREGUI: Se vota en el local de Farmacia Dagnino, sito en Tropero Moreira 1190. Corresponde a

todos los Asociados cuyo último domicilio registrado en la Cooperativa sea en la localidad de Jáuregui.



DISTRITO ELECTORAL Nº 3 – TORRES: Se vota en el local de la Cooperativa Eléctrica, sito en Padre Criado e/ G. Lorca y N. Litardo.

Corresponde a todos los Asociados cuyo último domicilio registrado en la Cooperativa sea en la localidad de Torres.



DISTRITO ELECTORAL Nº 4 – OPEN DOOR: Se vota en el local de la Delegación Municipal, sita en Corrientes 944. Corresponde a

todos los Asociados cuyo último domicilio registrado en la Cooperativa sea en la localidad de Open Door.



DISTRITO ELECTORAL Nº 5 – CORTINES: Se vota en el Club Social y Deportivo Cortines, sito en Dr. Muñiz 3317. Corresponde a

todos los Asociados cuyo último domicilio registrado en la Cooperativa sea en la localidad de Cortines.



DISTRITO ELECTORAL Nº 6 – CARLOS KEEN: Se vota en la sede de su Sociedad de Fomento, sita en San Carlos S/N. Corresponde

a todos los Asociados cuyo último domicilio registrado en la Cooperativa sea en la localidad de Carlos Keen.



DISTRITO ELECTORAL Nº 7 – OLIVERA: Se vota en la sede de su Sociedad de Fomento – Sala de Primeros Auxilios, sita en Juan

XXIII Nº 850. Corresponde a todos los Asociados cuyo último domicilio registrado en la Cooperativa sea en la localidad de Olivera.

EN LA ASAMBLEA SE TRATARÁ ÚNICAMENTE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

Elección de autoridades de la Asamblea, consistentes en un Presidente y un Secretario, la que se efectuará en los Distritos 2, 3, 4,

5, 6 y 7; para presidir el acto eleccionario. En el caso del Distrito 1 será presidido por el Presidente del Consejo de Administración de la

Cooperativa. Elección de los Delegados Titulares que representarán a los Sres. Asociados en las Asambleas a realizarse durante el ejercicio

social vigente y elección simultánea de Delegados Suplentes, cuyo número se consigna a continuación:

DISTRITO Nº 1, LUJAN: 121 Delegados Titulares y 12 Delegados Suplentes

DISTRITO Nº 2, JÁUREGUI: 12 Delegados Titulares y 1 Delegado Suplente

DISTRITO Nº 3, TORRES: 3 Delegados Titulares y 3 Delegados Suplentes

DISTRITO Nº 4, OPEN DOOR: 10 Delegados Titulares y 1 Delegado Suplente

DISTRITO Nº 5, CORTINES: 2 Delegados Titulares y 2 Delegados Suplentes

DISTRITO Nº 6, CARLOS KEEN: 1 Delegado Titular y 1 Delegado Suplente

DISTRITO Nº 7, OLIVERA: 3 Delegados Titulares y 3 Delegados Suplentes

NOTA: Podrán participar de estas Asambleas Electorales de Distrito los Asociados incluidos en el padrón correspondiente al último

ejercicio, finalizado el 30 de junio de 2026, quienes ejercerán su derecho a voto en el distrito correspondiente al último domicilio

registrado en la Cooperativa.

Las Asambleas se realizarán en cada distrito a la hora fijada en la Convocatoria si se hubiere reunido la mitad más uno de los

Asociados correspondientes al mismo. De no lograrse quórum en esa oportunidad, se celebrarán una hora después, cualquiera sea el

número de Asociados asistentes.

Los Asociados podrán confeccionar listas de candidatos a Delegados por distritos, las que contendrán los siguientes datos: número de

asociado, nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y carácter de miembro titular o suplente. Estas listas deberán contar

con el apoyo del 0,5% de los Asociados con derecho a voto en el distrito respectivo y la aceptación firmada por los candidatos

propuestos. Los integrantes de las listas no podrán estar afectados por las incompatibilidades previstas para los Consejeros.

Las listas deberán ser presentadas para su oficialización al Consejo de Administración por sus Apoderados, con una anticipación no

menor de quince (15) días de la fecha fijada para la Asamblea. El plazo para la presentación de las mismas vencerá a la hora 24 del

día 20 de agosto de 2026. Las listas se recibirán de lunes a viernes de 9 a 13 en Mesa de Entradas (Humberto Primo 863). El último

día, 20 de agosto de 2026, se recepcionarán las listas de la siguiente forma: por Mesa de Entradas, de 9 a 13 hs. y a partir de este

horario y hasta la hora 24 por la Portería de Humberto Primo Nº 863, Luján.

Se votará en mesas habilitadas en el local en el que se celebre la Asamblea desde una (1) hora después de iniciada la misma y

durante cinco horas corridas. Cumplido dicho horario, las autoridades de cada Asamblea cerrarán las puertas del local, previo invitar a

aquellos Asociados que quieran ingresar para emitir su voto, pudiendo hacerlo desde entonces únicamente aquellos que se

encuentran en el interior. Se votará por lista completa. El voto será secreto y la elección se hará por simple mayoría de votos. En caso

de no presentarse lista para la elección de Delegados, se elegirán estos individualmente entre los Asociados que se encuentren

presentes en el acto eleccionario. En caso de presentación de una sola lista y luego de ser constituida la Asamblea, se procederá a la

proclamación de la misma, labrándose la correspondiente acta y sin efectuarse votación.

JUAN JOSE SENESE: Secretario

ORESTE ARTURO BINETTI: Presidente.

https://drive.google.com/file/d/1GRxp1dcvaW8AZYle04891mtDFz-tyAe2/view?usp=sharing

Publicado el viernes 14 de agosto de 2026