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Asaltaron una panadería en El Mirador y piden ayuda para recuperar documentación

hay denuncia

Domingo alrededor de las 8 AM.



Publicado el domingo 2 de agosto de 2026

Una comerciante del barrio El Mirador fue víctima de un robo este domingo por la mañana cuando dos delincuentes ingresaron a la panadería La Moderna.

Los asaltantes se llevaron su cartera con documentación personal y un teléfono celular.

Mientras la víctima aguardaba la llegada de la Policía para radicar la denuncia, vecinos difundieron imágenes de los sospechosos y solicitaron colaboración para recuperar los documentos.

Según relataron, uno de los delincuentes se movilizaba en bicicleta y el otro a pie.

Publicado el domingo 2 de agosto de 2026

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