Asaltaron a jóvenes en pleno centro de la ciudad

Un joven, acompañado por otra persona, fue asaltado en la madrugada de este domingo sobre el puente denominado “MITRE” cuando se despidelazaba con su moto de alta cilindrada.

“Se me ponen a la par dos hombres en una moto cross blanca y negra, el que va atrás saca un arma apuntandonos nos obliga con el arma a bajarnos de la moto, saca la llave, al bajarnos se sube a la moto, uno sigue por la bajada del puente hacia el barrio Santa Elena y el que me roba la moto vuelve hacia el centro y de ahí no lo vimos más” explicó el dueño de la moto.

El hecho ocurrió ayer en el puente MITRE a las 4 de la madrugada.

El dominio del vehículo robado es A018FSC.

