Arnaldo Troncoso «hace falta en Luján un programa de obras públicas serio»

Dialogamow con Arnaldo Troncoso, referente de Izquierda Socialista en el FIT, ex candidato a Concejal.

Además tiene cargo en el sindicato, miembro de la comisión ejecutiva de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste.

Que expectativas tienen a nivel Nacional y Provincial?

«Nosotros sabemos que hay grandes expectativas en el nuevo gobierno tanto nacional, como provincial y municipal, de parte de los trabajadores y sectores populares. El gobierno de Macri no paró de atacar a los trabajadores en todo sentido, generando una bronca que se expresó en las urnas, votando al Frente de Todos con la idea de «terminar» con el ajuste.

El gobierno de Alberto Fernández a partir de la ley de «solidaridad» y ahora la ley de «restauración de la sostenibilidad de la deuda pública extranjera» va delineando su plan económico que en términos generales es una continuidad de lo hecho por Macri.

Su objetivo no es combatir la pobreza, o ponerle plata en el bolsillo a «la gente» si no el de recomponer la tasa de ganancia de las grandes empresas, imponer la megaminería a cualquier costo, mantener los negocios de las grandes patronales y pagar la fraudulenta deuda externa, siguiendo los dictados del FMI.

Lo que cambió fuertemente es el discurso.

Esta es la advertencia que hicimos a los trabajadores durante la campaña electoral y sostenemos ahora.

Cuando se votó la ley de emergencia no solo votamos en contra, si no que hicimos un acto denunciando y advirtiendo esta situación» expresó.

Ustedes creen que hay un plan económico o son medidas aisladas?

«Queremos insistir en el alerta a él conjunto de los trabajadores, cómo dice el refrán: acá hay mucho ruido y pocas nueces!

Es decir, hay un fuerte doble discurso, pero las medidas en concreto son un ajuste terrible hacia los trabajadores y sectores populares. Y esto vale para el presidente Alberto Fernández, todos los gobernadores y el intendente Boto.

Muchos trabajadores nos dicen «si aguantamos el desastre de Macri (o Vidal, o Luciani), cómo no vamos a esperar un poco más». A ellos los invitamos a seguir el debate pero también a organizarnos para defender el salario, el empleo, la salud y educación, contra los tarifazos y aumentos de precios!

El pueblo Mendocino y de Chubut enfrentó a las mineras y sus políticos títeres tanto de cambiemos como del FdT, y triunfaron, dejando el mensaje que luchando se puede ganar!

Izquierda Socialista en el FIT-U seguiremos insistiendo en las propuesta que hicimos durante la campaña electoral:

postulando un plan económico alternativo, fundamentalmente para que la plata vaya a salario, trabajo y reactivar la economía, no para la deuda externa y el FMI, entre otras medidas de fondo.

Que la crisis la paguen los grandes empresarios y bancos, no los trabajadores» manifestó Troncoso.

Cómo ven la situación de los jubilados y docentes?

«Es una buena pregunta que me permite abordar otro aspecto del plan del gobierno: cuál es el rol de la burocracia sindical y los dirigentes de los movimientos sociales.

Claramente la situación de los jubilados, los docentes y en gral de los trabajadores no es buena y por desgracia todo indica que va seguir así o peor.

La inflación, sumado al congelamiento salarial y el intento de eliminar la cláusula gatillo de los acuerdos salariales (el gobernador de Tucumán, Manzur, lo acaba de hacer por decreto) no son buenas noticias.

El gobierno habla de pacto social, dónde los dirigentes sindicales ya anunciaron que no piensan pedir aumentos de salarios. El más enfático fue Baradel, de SUTEBA, al decir que en marzo comienzan las clases sí o sí, sin discutir paritarias, ni presupuesto educativo, sabiendo el estado en que se encuentran las escuelas, los comedores escolares y los salarios.

El pacto social entre la dirigencia sindical, empresarios y gobierno casi se reduce exclusivamente al congelamiento salarial y la eliminación de la cláusula gatillo, ya que no se observa el congelamiento en los precios que sería el compromiso de los empresarios, más bien todo lo contrario.

Tampoco hay congelamiento de las tarifas de los servicios.

El gobierno impulsa el plan de «precios cuidados» pero basta ir al mercado para saber que esos productos no siempre se consiguen y además no impide que los precios de otros productos sigan creciendo. En definitiva no afecta en lo mas mínimo a los empresarios.

Con el argumento de «tierra arrasada» que dejó Macri, el gobierno busca condicionar los aumentos salariales en todos los estamentos estatales (nacional, provincial y municipal) como en el ámbito privado.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda insistimos en que la dirigencia sindical debe romper ese pacto y reclamar aumentos de salarios acordes con el costo de vida, plena vigencia de la cláusula gatillo, el 82 %para las jubilaciones, etc…» Indicó.

Que opinas de los casi primeros dos meses de Boto en el plano municipal?

«Creo que es un poco pronto de analizar, más que nada por las definiciones económicas y políticas que se están haciendo tanto en nación cómo en provincia.

El intendente ha hecho algunos anuncios que atienden algunos reclamos mínimos de los barrios, la salud, etc, mostrandose dinámico y atento a las demandas, pero eso no resuelve los problemas de fondo que tiene Luján y los lujanenses.

Por ejemplo un plan de obras públicas serio para extender la red de cloacas o agua corriente, un plan de viviendas. Los salarios de los municipales, la generación de empleo, educación, salud, etc.

La clave es saber si va contar con fondos para dar respuesta a estos problemas.

Por lo pronto lo que si se percibe es que hay expectativas en el nuevo gobierno» finalizó.

Publicado el viernes 31 de enero de 2020