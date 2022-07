APREVIDE: «Alem hará de local a 50 o 100 kilómetros de distancia»

Eduardo Aparicio titular de la APREVIDE habló en el canal deportivo TyC señaló qué el club Alem «para que no haga de local en su zona, lo hará a 50 o 100 km de distancia de sucede, a puertas cerradas, vamos a discutir por cuanto, pero será por un buen tiempo».

«Previamente a este evento deportivo tuvimos una reunión con el club local donde se reforzó la seguridad porque es un clásico importante de la zona oeste por eso tuvimos 90 efectivos y no 45» indicó.

«Lamentablemente con el partido ya empezado 8 vehículos llegaron con delincuentes porque no les cabe otra calificación para irrumpir en hechos delictivos con armas de fuego con las que hieren a más de 7 personas y se perdió la vida de un joven que no tenía nada que ver, estas cosas se empañan el trabajo que uno realiza con el estado» manifestó.

Aparicio dijo que «nos pareció extraña tanta violencia como para estropear un espectáculo deportivo y arruinar un clásico de la zona, vamos a ir hasta las últimas consecuencias».

«Esto no tiene nada que ver con lo deportivo se están estudiando otras hipótesis, no está relacionado con una camiseta, es mucho más grave y la justicia está investigando, si hay que ir contra la comisión directiva de una institución lo vamos a hacer y si hay que ir más arriba también, vamos a suspender Alem para que no haga de local en su zona y que sea a 50 o 100 km de distancia» finalizó.

Fuente: TyC Sports.

Publicado el martes 12 de julio de 2022

