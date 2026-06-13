Aprehendieron a un joven que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo

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En el marco de los operativos preventivos destinados a combatir la modalidad delictiva conocida como «motochorros», personal de la Comisaría Luján Segunda aprehendió a un joven de 18 años que se movilizaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo y que intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial.

El procedimiento se inició cuando los efectivos intentaron identificar una motocicleta KTM Duke 200 de color blanco durante un control vehicular preventivo, momento en el cual el conductor emprendió una huida que se extendió por varias cuadras. Finalmente, abandonó el rodado en la vía pública e intentó escapar a pie, aunque fue rápidamente alcanzado y reducido por el personal policial.

Tras verificar los datos del vehículo mediante el sistema informático, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo con fecha 27 de abril de 2025, solicitado por la Comisaría de Campana y la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, en el marco de una causa por robo o hurto simple.

La Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 de Luján intervino en el hecho, avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes bajo las carátulas de resistencia a la autoridad y encubrimiento. El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras que la motocicleta fue secuestrada para continuar con las diligencias de rigor.

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Publicado el sábado 13 de junio de 2026