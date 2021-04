Ante los brotes de Covid, la AFA instó a volver con los protocolos de agosto

Ante los brotes de Coronavirus, tanto en el fútbol de la liga como en el ascenso, la AFA solicitó a los clubes a volver con los protocolos del mes de agosto del 2020. Los veedores irán a los entrenamientos y chequearán que los mismos se cumplan si no habría sanciones.

Así que aquellos jugadores/así o trabajadores/as que ya no lo estaban haciendo, deberán volver a llegar a los establecimientos ya cambiados desde sus hogares para las prácticas, evitar las reuniones en los vestuarios (eso implica bañarse en sus casas), no concentrarse antes de los cotejos; entre otras medidas. Por el momento, no corre riesgo la continuidad de los certámenes.

Publicado el martes 6 de abril de 2021