Analizan decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV

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El Vaticano confirmó oficialmente que la visita del papa León XIV a la Argentina será entre el 8 y el 11 de noviembre. Además, detalló que el recorrido del Sumo Pontífice contemplará paradas en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad de Luján, y además, qué hará en cada lugar. se trebajarán esos 3 dias? habrá asueto? o feriados?.

En la Provincia de Buenos Aires todo indicaría que no habría actividad administrativa durante tres jornadas por la visita del papa León XIV: lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, los 3 días serían asueto. Fundamentalmente en la zona de Luján y toda la región.

Mientras tanto, el Gobierno nacional analiza qué medida adoptará para esas fechas. El lunes 9 es el día que reúne mayor consenso para establecer un asueto o feriado, aunque también se encuentran bajo análisis el martes 10 y el miércoles 11.

En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof solicitó formalmente a la Nación que el miércoles 11 de noviembre sea declarado feriado nacional.

Ese día, León XIV cerrará su gira con una misa multitudinaria en la plaza Belgrano, frente a la Basílica Nacional de Luján. Se espera la llegada de más de un millón de fieles, por lo que desde la Provincia consideran necesario facilitar los traslados y la organización del operativo.

Se espera la llegada de más de un millón de fieles, por lo que desde la Provincia consideran necesario facilitar los traslados y la organización del operativo.

De esta manera, mientras en la Provincia es un hecho el asueto administrativo durante los tres días, resta conocer qué decisión tomará el Gobierno nacional respecto de la actividad en todo el país.

Publicado el lunes 14 de septiembre de 2026