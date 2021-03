Ana Victoria Suarez: «M» nos compromete

«M» nos exige reflexionar, nos obliga a no mirar más al costado, nos enfrenta en directo con nuestra falta de sensibilidad y nuestra ineficacia.

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes argentinos viven en el desamparo y la desprotección?

«M» es uno más de los tantos niños y niñas que se encuentran en situación de abandono y vulnerabilidad y nos muestra con crudeza la ausencia, por ineficacia, del estado.

En una sociedad en la que el 60% de los niños y niñas son pobres no puede haber falta de políticas de niñez serias, y aunque existen instituciones para ello, el estado no llega antes, y no atina a restituir a tiempo los derechos vulnerados.

Considero que si el sistema de protección integral no trabaja interinstitucional e integradamente estos casos los vamos a ver a diario.

Necesitamos profesionales comprometidos, formados y con recursos.

Equipos que trabajen libremente, sin presiones de los funcionarios que están a cargo, ya que se supone que poseen el expertiz que se requiere, para tomar decisiones que muchas veces cambia la realidad de las infancias.

Lujan necesita más equipos en niñez. Hoy tenemos un servicio local desbordado por la cantidad de casos sobre los que deben resolver y seguir, máxime cuando las situaciones de violencia y vulneración son cada vez más y tienen mayor complejidad.

Es necesario que el servicio de niñez se descentralice, que cada localidad posea en territorio un equipo. Esto permitirá mayor proximidad y rapidez en las intervenciones.

Además es necesario que todas las instituciones por las que atraviesa un niño, niña o adolescente (la escuela , el centro de salud , el hospital, el servicio local) trabajen integralmente en pos de la restitución de los derechos vulnerados de los mismos, y estén capacitadas para saber que hacer en cada situación que se les presenta .

En el año 2018 el Honorable Concejo Deliberante de Luján, aprobó por unanimidad una ordenanza que establece que el 10% de lo recaudado por el Fondo de Seguridad, se aplique al área de niñez. Debería alcanzar, y si no es así, deberíamos debatir que más se puede hacer, pero lo que no podemos es seguir mirando al costado.

Es imprescindible que nuestros niños y niñas dejen de ser invisibles».

N de R: Ana Victoria Suárez es abogada especialista en niñez, familia y adolescencia y es candidata a presidente del comité de la Unión Cívica Radical por la lista 14/114. Gustavo Posse / Ana Suárez.

Publicado el viernes 19 de marzo de 2021