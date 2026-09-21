Amplían la forestación de plantas nativas con la llegada de la primavera  

Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026

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también se realizan en instituciones

La llegada de la primavera es uno de los momentos más propicios para la plantación de muchas especies de árboles. En esta época, el Municipio de Luján amplía la forestación y reforestación con plantas nativas para el arbolado urbano.

Algunas de las especies que se están plantando son “Algarrobo blanco”, “Sen de campo”, “Talas” y “Espinillos”. La mayoría son traídas del Vivero Municipal y se estima plantar alrededor de 80 árboles para cuidar el patrimonio natural.

Las plantaciones también se realizan en instituciones educativas y en espacios públicos. Recientemente, se implantaron nativas en la Antigua Estación Basílica, en el Descanso del Peregrino, en la escuela primaria N°31 y en la secundaria N°11 del barrio Ameghino.

De esta manera, el Municipio continúa llevando a cabo tareas diarias de mantenimiento y embellecimiento de los espacios verdes, para una ciudad cada vez más limpia y biodiversa

Publicado el lunes 21 de septiembre de 2026