Amenaza en la Universidad Nacional de Luján: evacuaron el predio este jueves al mediodía

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Universidad Nacional de Luján fue evacuada este jueves cerca de las 11.30 luego de recibirse una amenaza que obligó a activar el protocolo de seguridad en todo el predio universitario.

Tras conocerse la advertencia, docentes, no docentes, estudiantes y trabajadores debieron abandonar las instalaciones de manera preventiva mientras se aguardaba la intervención de las fuerzas de seguridad y personal especializado.

La situación generó preocupación y movimiento en el campus universitario, que quedó prácticamente vacío durante el operativo realizado en el lugar.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el origen de la amenaza ni sobre el resultado de las inspecciones realizadas.

Comunicado de la Universidad Nacional de Luján

La Universidad Nacional de Luján dispuso el desalojo preventivo de sus sedes

Luján, 7 de mayo de 2026.

La Universidad Nacional de Luján informa a la comunidad que, en el día de la fecha, dispuso el desalojo preventivo de la totalidad de sus sedes —Luján, Chivilcoy, Campana, San Miguel, San Fernando y CABA— como consecuencia de una situación que fue puesta de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes.

La medida fue adoptada siguiendo la recomendación de la Fiscalía Federal interviniente, en el marco de la actuación judicial que se encuentra en curso. La Universidad ha colaborado y continuará colaborando plenamente con la justicia y con las fuerzas de seguridad correspondientes, aportando toda la información que resulte necesaria para el avance de la investigación.

El Rectorado destaca que la prioridad absoluta de la institución es resguardar la integridad física de estudiantes, docentes, nodocentes y de toda persona que desarrolla actividades en sus dependencias. En esa línea, las decisiones adoptadas se ajustan estrictamente a los criterios indicados por la autoridad judicial.

Por tratarse de una causa en trámite, la Universidad no brindará detalles adicionales sobre los hechos.

La Universidad Nacional de Luján reafirma su compromiso con una vida universitaria democrática, segura y respetuosa, y agradece a la comunidad la responsabilidad y la calma con que ha acompañado la situación.

Rectorado – Universidad Nacional de Luján.

Publicado el jueves 7 de mayo de 2026