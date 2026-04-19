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Allanamientos y secuestro de elementos tras amenazas vinculadas a un reto viral

Policiales.



Publicado el domingo 19 de abril de 2026

La Secretaría de Protección Ciudadana intervino de manera inmediata ante amenazas de intimidación pública vinculadas a un reto viral detectado en la Escuela Técnica N° 1, lo que permitió avanzar en la investigación y dar intervención a la Justicia.

En el marco del operativo, se realizaron allanamientos en los barrios Zapiola y Luna, que arrojaron resultados positivos. Como consecuencia, se identificó a las personas responsables, quienes son menores de edad, y se procedió al secuestro de elementos vinculados a la causa, entre ellos teléfonos celulares y armas blancas.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 08 del Fuero Juvenil, que ya interviene en el caso para determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde el Municipio se recordó que este tipo de acciones, aunque se presenten como desafíos en redes sociales, constituyen delitos y tienen consecuencias legales. Asimismo, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando en la prevención y en el cuidado de la comunidad educativa, priorizando la seguridad de estudiantes y docentes.

Publicado el domingo 19 de abril de 2026

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