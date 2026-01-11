Allanamientos antidrogas en Luján y Francisco Álvarez terminaron con detenidos y secuestro de cocaína

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un importante operativo antidrogas se llevó adelante en la ciudad de Luján tras una investigación desarrollada por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas – Delegación Mercedes. Según se informó, luego de “arduas tareas de campo”, se logró comprobar la existencia de maniobras de comercialización de estupefacientes.

Como resultado de la pesquisa, se estableció que la actividad era encabezada por un masculino mayor de edad, domiciliado en Luján, y se identificaron otros domicilios vinculados a la causa.

En la mañana de este sábado 10 de enero de 2026 se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Luján y en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, los cuales arrojaron resultados positivos.

Debido a la peligrosidad del principal investigado y ante la posibilidad de que poseyera armas de fuego, los procedimientos se realizaron con la intervención de Fuerzas Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que actuaron de manera segura y coordinada. Como consecuencia, se concretó la detención de los investigados, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Tematizada en Estupefacientes del Departamento Judicial Mercedes.

Durante los allanamientos se procedió al secuestro de envoltorios de cocaína fraccionada lista para la venta, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Aseguraron desde la policía de Luján que, más allá del frondoso prontuario de los detenidos, uno de ellos resultó ser un exintegrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien había sido exonerado de la fuerza años atrás.

Publicado el sábado 10 de enero de 2026