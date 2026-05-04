Allanamiento y detención por venta de droga en el barrio Ameghino

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En el marco de una investigación llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal Mercedes de la Policía Federal Argentina, se logró desarticular un nuevo punto de venta de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, a cargo del Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, con intervención de la Secretaría Penal N° 4, a cargo del Dr. Cristian Gómez, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

El allanamiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Cerrito, en el barrio Ameghino, donde el personal policial detuvo a un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado a la comercialización de estupefacientes. La investigación también se encuentra relacionada con Marcia Daniela Giovanetone, conocida como “La Marcia”.

A partir de las tareas investigativas, se lograron identificar distintos domicilios asociados a la actividad ilícita y se determinó que el inmueble allanado funcionaba como un búnker utilizado para la venta de drogas, vinculado directamente con la mencionada investigada.

Durante el procedimiento se secuestraron más de 80 envoltorios de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. El valor estimado de lo incautado asciende a aproximadamente un millón de pesos.

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026