Allanamiento y detención de un hombre tras una investigación

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Publicado el martes 18 de agosto de 2026

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En el marco del Plan Luján Alerta 24, y como resultado de una investigación, las fuerzas de seguridad llevaron adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Urquiza al 300, en una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Como resultado del operativo, se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 22 y 123 municiones intactas del mismo calibre. Asimismo, fue aprehendido un hombre de 36 años, imputado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

El procedimiento, supervisado por la Ayudantía Fiscal local y con intervención de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial Mercedes, estuvo a cargo de personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Luján Primera, junto con efectivos de la Comisaría Luján Segunda, el Comando de Patrullas de Luján y el GAD Mercedes.

La fiscalía interviniente avaló lo actuado y dispuso las diligencias correspondientes. Además, durante el procedimiento se obtuvo material fílmico para ser incorporado al expediente judicial.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Publicado el martes 18 de agosto de 2026