Algo pasó con las motos en el centro de Luján

Según se pudo observar en las imágenes difundidas, al menos una decena de rodados fueron retirados de la vía pública, aunque el número podría ser mayor ya que los controles continuaron durante la jornada.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la falta de documentación obligatoria. El procedimiento se dio en un contexto de creciente circulación de motos en la ciudad, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más visible en el casco céntrico.