La actividad metalúrgica volvió a caer en julio

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La actividad metalúrgica en Argentina registró una nueva caída en julio, en medio de un escenario económico que mantiene en alerta a las empresas del sector. Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad se contrajo un 4,4% interanual y acumuló una baja del 5,5% durante los primeros siete meses de 2026.

El relevamiento, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, también mostró que el sector trabaja apenas con el 39,2% de su capacidad instalada, mientras las perspectivas para los próximos meses continúan siendo cautelosas.

Entre los rubros más afectados se encuentran Bienes de Capital, que registró una caída del 9,5%, y Maquinaria Agrícola, con un retroceso del 7,7%. También tuvieron resultados negativos Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%) y Equipamiento Médico (-3,9%).

El único segmento que mostró una mejora fue Autopartes, con una suba mensual del 1,9%. Sin embargo, el rubro acumula una caída del 3,1% en el último semestre.

Los datos reflejan las dificultades que continúa atravesando la industria metalúrgica, con una actividad que permanece por debajo de los niveles esperados y una capacidad instalada significativamente ociosa.

próximos meses continúan siendo cautelosas.

Entre los rubros más afectados se encuentran Bienes de Capital, que registró una caída del 9,5%, y Maquinaria Agrícola, con un retroceso del 7,7%. También tuvieron resultados negativos Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%) y Equipamiento Médico (-3,9%).

El único segmento que mostró una mejora fue Autopartes, con una suba mensual del 1,9%. Sin embargo, el rubro acumula una caída del 3,1% en el último semestre.

Los datos reflejan las dificultades que continúa atravesando la industria metalúrgica, con una actividad que permanece por debajo de los niveles esperados y una capacidad instalada significativamente ociosa.

Publicado el martes 18 de agosto de 2026