Alberti «El Concejo Deliberante está detenido en una puja política y no representa en ningún aspecto la necesidad de la gente»

Se lo puede definir como una persona con inquietudes, ganas y comprometida con lo social. Desde esta primera descripción de su personalidad, aparece la perspectiva de su mirada amplia sobre las distintas realidades que hoy conviven en nuestra sociedad. Su condición de pastor lo acercan al camino solidario y al pensamiento continuo que lo moviliza procurando mejorar la calidad de vida a quienes realmente lo necesitan.

Por otro lado, Cristian es Licenciado en Administración, título obtenido en la Universidad Nacional de Luján. En la actualidad se desempeña como encargado de logística en una empresa alimentaria de Luján y anteriormente fue Gerente General de una clínica privada en una localidad vecina.

Tanto la religión como su ocupación laboral, no han sido impedimento para involucrarse en política «La política fue algo que siempre me interesó» » Creo que todos hacemos política en nuestras acciones cotidianas y no necesariamente están ligadas a las cuestiones partidarias. Ahora bien, cuando en el 2019, junto a un grupo de vecinos y vecinas coincidimos en el diagnóstico y en las posibles soluciones para mejorar Luján, tomé la decisión de incorporarme a SOMOS LUJÄN. Si bien esto conlleva otras responsabilidades y obligaciones, creo que es uno de los marcos adecuados para contribuir con la sociedad haciendo nuestro aporte» «Siempre me interesó la política nacional, el rumbo económico, analizar los distintos escenarios y momentos, observar los vaivenes económicos y políticos de índole mundial».

Uno de los temas que más preocupan a los vecinos además de la creciente inseguridad, es la salud. Al respecto Cristian sostiene a partir de su experiencia laboral y como profesional que «la partida presupuestaria asignada al Hospital, por ejemplo, es insuficiente. Haciendo un análisis de esto queda claro que solo alcanza a cubrir un 60% o 70% de la ejecución anual, por lo cual a esta altura del año ya está agotado»» Lo que realmente preocupa es que desde muchos años a esta parte, la Salud no se ha tratado como un verdadero tema de Estado, y que tanto el ejecutivo como el legislativo de distintos gobiernos no hayan brindado respuestas concretas y acertadas en esta materia».

Y ya que se menciona al poder legislativo, señala que el Concejo Deliberante actual es un Concejo pobre»» Pobre de ideas, de proyectos, de contenidos y alejado de los vecinos» «Hoy el HCD de Luján no representa en ningún aspecto la necesidad de la gente, sino más bien que está detenido en una puja política que tanto daño nos hace, nos estanca y no nos deja salir adelante como sociedad».

«Desde Vamos con Vos tenemos la firme convicción que desde el Concejo Deliberante se puede y se debe asegurar el control y la transparencia que eliminen el manto de sospechas y denuncias sobre las compras, licitaciones, proyectos, origen y destinos de fondos, eso se tiene que terminar, es más, vamos a ser muy rigurosos con el acceso a la información pública» «Los vecinos deben saber de qué se trata, adonde van sus aportes».

«Entre nuestras propuestas la salud, el trabajo, el desarrollo productivo, la seguridad, el deporte y el turismo, ocupan un lugar esencial» » Tenemos que pensar y respaldar un presupuesto que resuelva y se perfile a solucionar los problemas que todos conocemos» «Vuelvo al tema de la salud, el Hospital necesita urgentemente resolver su problema de infraestructura y equipamiento»» Los centros de atención primaria lo mismo, y agrego, tenemos que hablar de una descentralización de la salud, incorporar el concepto de cercanía con los vecinos, se trata de mejorarles su calidad de vida , esto es posible».

