→ Ver pronóstico

Alarma por un incendio vehicular en la ex Ruta 7 Vieja

Publicado el miércoles 31 de diciembre de 2025

Un incendio vehicular generó momentos de tensión este martes por la tarde en la ex Ruta 7 Vieja, a la altura del puente de la Ruta 6, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

Según se informó de manera oficial, el siniestro involucró a un automóvil Peugeot 207, que por causas que se tratan de establecer comenzó a incendiarse mientras se encontraba en el lugar.

En el sitio trabajó Bomberos Voluntarios, con el Móvil 28 a cargo de Mesa, logrando controlar la situación. También se hizo presente un móvil policial del Comando de Patrullas, Zona 5, a cargo del sargento Tabuada.

Aseguraron desde la policía de Luján que el vehículo era conducido por su propietario, Juan Cuden, y no se registraron personas heridas como consecuencia del hecho.

