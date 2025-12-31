Alarma por un incendio vehicular en la ex Ruta 7 Vieja

Publicado el miércoles 31 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un incendio vehicular generó momentos de tensión este martes por la tarde en la ex Ruta 7 Vieja, a la altura del puente de la Ruta 6, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

Según se informó de manera oficial, el siniestro involucró a un automóvil Peugeot 207, que por causas que se tratan de establecer comenzó a incendiarse mientras se encontraba en el lugar.

En el sitio trabajó Bomberos Voluntarios, con el Móvil 28 a cargo de Mesa, logrando controlar la situación. También se hizo presente un móvil policial del Comando de Patrullas, Zona 5, a cargo del sargento Tabuada.

Aseguraron desde la policía de Luján que el vehículo era conducido por su propietario, Juan Cuden, y no se registraron personas heridas como consecuencia del hecho.

📰

Publicado el miércoles 31 de diciembre de 2025