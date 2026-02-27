Al aire libre y con pintura en vivo: realizarán la apertura del Museo de Bellas Artes

Publicado el viernes 27 de febrero de 2026

La Municipalidad de Luján informó que el próximo sábado 28 de febrero, desde las 18 horas, se llevará adelante la apertura 2026 del Museo de Bellas Artes (9 de julio 863), con una jornada que contará con pintura, música en vivo y paseo de feria al aire libre, mientras siete artistas intervienen los paneles exteriores del museo.

“Esta inauguración propone una experiencia artística en tiempo real. Los murales creados en vivo transforman el museo en un espacio dinámico, donde el arte se integra a la ciudad” expresó Mariana Rodríguez Gastón, Coordinadora del Museo.

Las artistas elegidas para intervenir la fachada del Museo, cuyas propuestas fueron evaluadas y seleccionadas previamente a través de una convocatoria abierta a toda la comunidad, son Manuela Cattaneo, Luz Lázzaro, Paula Giachino, Vero Ramona, Aldana Ferreyra, Laura Rovira y Romina Pozzi.

Además durante la jornada habrá una feria de artistas locales con propuestas de cerámica, prints, calcos y demás objetos de diseño. También se presentarán en vivo las cantantes Luli Guzzo y Luci Pizzurno.

El objetivo de este evento es acercar el arte a los vecinos y vecinas mediante un proceso creativo, abierto y participativo para enriquecer el espacio del Museo e impulsar la circulación y difusión tanto de artistas emergentes como de aquellos que ya están consolidados.

