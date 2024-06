Agustín Musso: “Que el Kirchnerismo nos repudie es un halago”

En la última sesión del Concejo Deliberante el oficialismo intentó ingresar sobre tablas un proyecto de repudio a la diputada Rita Sallaberry, relacionado a un proyecto de ley que busca regular la distribución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.

“Boto intenta perseguirnos y difamarnos como ya vienen haciendo, esta vez agraviando a Rita Sallaberry con un supuesto desfinanciamiento de Luján que provocaría el proyecto de ley. Obviamente, una total y absoluta mentira, que define lo que son: mentirosos e hipócritas. Igualmente le agradecemos este intento de repudio, ya que si el kirchnerismo nos repudia es porque vamos por el buen camino. Esto es un halago para nosotros” expresó Agustín Musso.

En ese sentido manifestó que “nos encontramos con esta ridiculez en las bancas al momento de sesionar. Ya no solo tenemos que soportar las barbaridades que nos gritan sino que además pretenden seguir agraviando. Pero no busquen cobardía ni tibieza en la Unión Vecinal porque no las van a encontrar. Vamos a seguir defendiendo a los lujanenses de sus estafas”

“Repudio merece el bloque oficialista que aprobó el impuestazo estafador que hizo más pobres a los lujanenses y su presidente Federico Guibaud, que no fue capaz ni siquiera de defender la ordenanza, que sin vergüenza firmó el despacho y que encima tiene la caradurez de insultar y difamar. Sigan así, los lujanenses saben quién es quién”, finalizó Musso.

