Agustín Musso: “El Gobierno Municipal tiene que dar la cara a los vecinos de Carlos Keen”

En la polémica desatada por la obra que se está intentando realizar en el Puente bajo nivel del camino a Carlos Keen, el concejal opositor Agustín Musso se refirió a la situación y a las acciones que se están tomando en el Concejo Deliberante. “Hoy hemos presentado un pedido de plenario a desarrollarse el lunes próximo, pidiendo la presencia del Intendente Boto, de su Jefe de Gabinete Matías Fernández y del Secretario de Obras Públicas Abel Rausch. Tienen que dejar de esconderse y dar respuestas a los vecinos de Carlos Keen, quienes están preocupados por el posible aislamiento de la localidad” expresó.

“El oficialismo prometió una reunión con el responsable de la obra, de Vialidad Provincial. No vino al Concejo Deliberante incumpliendo lo acordado. Esto no da para más: necesitamos respuestas urgentes”

“Han pasado varias semanas y todavía no tenemos ninguna información certera: ni número de expedientes, ni licitaciones, ni autorización municipal en un camino que es jurisdicción del partido de Luján. Evidentemente no quieren hablar del tema y hacer la obra de prepo. Eso no va a pasar. Los vecinos y los concejales opositores vamos a estar atentos.” finalizó Musso.

Publicado el lunes 23 de septiembre de 2024