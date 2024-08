Agustín Musso: «Boto no puede priorizar intereses ajenos a Carlos Keen»

El concejal opositor Agustín Musso se expresó sobre el posible corte del Camino acceso a Carlos Keen, a la altura del puente ferroviario, que ha generado gran preocupación entre los vecinos. “Ante el inminente inicio de obra el Intendente Boto debe garantizar la circulación. No se puede poner por encima de los vecinos de Carlos Keen intereses ajenos a nuestra comunidad.” “Una obra realizada por Kicillof que sólo se hace a pedido de un particular no puede venir a joderle la vida a la gente. Hay un gran malestar ya que de prosperar de esta manera la obra, el ingreso y egreso de los habitantes del pueblo y del turismo se hará imposible, generando un grave perjuicio.” remarcó el concejal Musso.

“Por tales motivos, le pedimos al Intendente Boto que privilegie a los vecinos de Carlos Keen sobre las decisiones tomadas detrás de un escritorio desde el Gobierno de Kicillof y no permita que el pueblo quede aislado” finalizó.

Publicado el jueves 22 de agosto de 2024