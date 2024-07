Agustín Musso: “Boto deja que la inseguridad avance en Luján”

El concejal opositor Agustín Musso se expresó ante la actualidad lujanense en cuanto a la inseguridad en el distrito.

“En perspectiva, todo lo anunciado por Boto en materia de seguridad ha sido un rosario de falsas promesas. Por ejemplo, los anunciados mesa de política criminal, Mapa del Delito, la base operativa de UTOI, y las postas policiales vacías o no construidas. Boto sigue mintiéndole a los lujanenses descaradamente. Nos quedamos con los hechos, y no con los discursos vacíos”

“Esto es solo una muestra de la falta de decisión de combatir la inseguridad. A Boto no le interesa abordar y resolver esta situación. Estos tiempos requieren un intendente que ponga la cara y se pronuncie ante la emergencia en la que está sumido Luján”

Para finalizar, informó que “hemos pedido desde el Concejo Deliberante que se informe el plan de seguridad, las acciones llevadas adelante y una urgente reunión con el área de protección ciudadana. Hasta el oficialismo acompañó esta solicitud, porque reconocen el estado de emergencia y el desmanejo en materia de seguridad”.

