Agosto inicia con presión en servicios públicos: balance de los principales aumentos en Argentina

Publicado el jueves 30 de julio de 2026

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Varios aumentos de precios impactarán en la estructura de costos de los hogares argentinos a partir del 1° de agosto. El mes se caracteriza por una indexación concentrada en los servicios regulados y los contratos de locación de vivienda.

Balance de los incrementos detectados para agosto

Alquileres: Ajuste anual del 31,52% para los contratos regulados por el ICL.

Ajuste anual del para los contratos regulados por el ICL. Colectivos y subtes (AMBA): Incremento del 3,9% al 4,4% en la tarifa base.

Incremento del en la tarifa base. Trenes metropolitanos: Suba del 10,5% para usuarios con tarjeta SUBE registrada.

Suba del para usuarios con tarjeta SUBE registrada. Colegios privados: Actualización de aranceles de hasta un 5,5% mensual.

Actualización de aranceles de hasta un mensual. Servicio de agua (AySA): Aplicación de una suba neta del 3% en la factura.

Aplicación de una suba neta del en la factura. Medicina prepaga: Alzas autorizadas de entre 1,8% y 2,1% según la empresa.

Impacto en la economía familiar y el transporte

El mayor impacto nominal de este período se observa en el mercado inmobiliario habitacional. Los inquilinos que mantienen contratos bajo la modalidad de actualización anual percibirán un incremento del 31,52%. En paralelo, las actualizaciones de frecuencia trimestral atadas a la inflación acumulada se ubicarán en el 8,96%.

En el sector de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto mínimo de colectivo se reajusta a $852,90 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a $1.111,19 en los tramos del Conurbano. Además, en el sector energético, se implementa formalmente la fórmula de Diferencia Diaria Acumulada (DDA) para el servicio de gas natural, un mecanismo bimestral diseñado para mitigar los picos de consumo estacional del invierno.

Publicado el jueves 30 de julio de 2026