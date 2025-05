Agenda deportiva para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

–Sábado 10 de mayo:

DESAFÍO DE CICLISMO RURAL EN TORRES

La localidad de Torres será sede de la primera fecha del campeonato de Ciclismo Rural organizado por Finishtime, con tres modalidades de participación: 54K competitivos, 36K promocionales y 18K participativos.

Habrá premios para los 10 primeros puestos y medallas para todos los que finalicen el circuito. La largada tendrá lugar a las 11 horas en la estación de trenes.

La competencia cuenta con el apoyo del Municipio de Luján.

FÚTBOL AFA: VILLA DÁLMINE VS. FLANDRIA

Por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, el Canario visitará a Villa Dálmine en Campana. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y TyC Play.

PRIMERA B DE LA URBA: LRC VS. CÍRCULO UNIVERSITARIO DE QUILMES

Por una nueva fecha del Torneo de Primera B de la URBA, Luján Rugby Club recibirá al Club Círculo Universitario de Quilmes, en su predio del barrio La Loma. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.

HOCKEY DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Por una nueva fecha del Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el equipo A del Luján Rugby Club recibirá a Santa Bárbara D, desde las 16 horas, en el predio del barrio La Loma. Por su parte, en el mismo horario, el combinado B visitará a Nueva Chicago.

FÚTBOL EN EL CLUB LUJÁN

Desde las 9 horas, las categorías juveniles del Club Luján -Cuarta, Quinta y Sexta- recibirán a las del Club Flandria en las canchas auxiliares del predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL EN EL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías juveniles del Club Flandria -Séptima, Octava y Novena- recibirán a las del Club Luján en las canchas auxiliares del predio Carlos V.

HOCKEY EN EL LUJÁN TENIS CLUB

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, el Luján Tenis Club recibirá a Club Luján en su predio de Doctor Real 550, con el siguiente cronograma:

-Sexta: 10 horas

-Séptima: 11 horas

-Primera: 12 horas

FÚTBOL EN EL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club El Timón se enfrentará a Defensores Juniors de Mercedes, con el siguiente cronograma:

-Reserva: 13.30 horas

-Primera: 15.30 horas

Los partidos se disputarán en el Estadio “Julio Compagnoni”, de la localidad de Jáuregui.

FÚTBOL FEMENINO DEL LUJÁN TENIS CLUB

Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, Luján Tenis Club se enfrentará a UAI Urquiza en el predio de La Matera (Acceso Oeste y Camino a Carlos Keen), con el siguiente cronograma:

-Categoría Sub 12: 11 horas

-Categoría Sub 14: 12 horas

-Categoría Sub 16: 13.15 horas

HOCKEY EN PARQUE ESPERANZA

Por la Liga Mercedina de Hockey Femenino, la Primera de Parque Esperanza recibirá a Cerveceros Hockey Club, desde las 12 horas, en su predio de Belgrano y Doctor Muñiz.

Previamente, a las 10 y 11 horas respectivamente, la Séptima y la Sexta se enfrentarán a Club Defensores.

TORNEO DE JUVENILES Y FEMENINO DE ACIFO

Los torneos Juveniles y Femenino de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO) tendrán nueva fecha, con el siguiente cronograma:

Desde las 10 horas, en la cancha del Club Menotti:

-Juan XXIII Vs. San Pedro (Sub 15)

-Menotti Vs. El Lucero (Sub 17)

-Menotti Vs. José Ingenieros (Sub 15)

-El Mirador Vs. Rey de Reyes (Sub 15)

Desde las 11 horas, en la cancha del Club Platense:

-Cortínez Vs. Rey de Reyes (Sub 17)

-Alumni Vs. Cortínez (Sub 15)

-Alumni Vs. Juan XXIII (Sub 17)

-José Ingenieros Vs. Platense (Sub 17)

Desde las 12 horas, en la cancha del Club Platense:

-Santa Lorenzo Vs. Santa Elena (Primera Femenino)

-Rey de Reyes A Vs. El Lucero A (Primera Femenino)

-El Lucero B Vs. Equipo Municipal (Primera Femenino)

-Rey de Reyes Vs. Platense (Primera Femenino)

LIGA LUJANENSE DE VOLEY

Este sábado desde las 10 horas, en el Club Defensores de Pueblo Nuevo, se disputará una nueva fecha de la Liga Lujanense de Voley, con el siguiente cronograma:

-Justicia Vs. Olivera 1864

-Cañuelas Vs. CEF 24

-Cites Vs. Olivera 1864

-Club Mercedes Vs. Olivera 1864

-Cañuelas Vs. Cites

-CEF 24 Vs. San Lorenzo

-Parque Sakura Vs. Cites

-Club Mercedes Vs. San Lorenzo

-Justicia Vs. Parque Sakura

-Defe B Vs. Athletic Negro

-Club Ateneo B Vs. Athletic Rojo

-Club Mercedes B Vs. Athletic Negro

-El Rejunte Vs. Athletic Rojo

-Club Mercedes A Vs. Defe B

-Fenix Vs. Club Ateneo B

-CFC Vs. Club Mercedes A

-El Rejunte Vs. Fénix

-CFC Vs. San Diego

-Club Mercedes A Vs. Fénix

-San Diego Vs. Club Mercedes B

–Domingo 11 de mayo:

TORNEO NACIONAL DE TAEKWONDO EN EL POLIDEPORTIVO

Desde las 9 horas, el Polideportivo Municipal será sede del Torneo Nacional de Taekwondo Chul Hak San. Con entrada libre y gratuita, el certamen convocará a más de 600 deportistas de todo el país.

El torneo es organizado por el Grupo Chul Hak San, con el apoyo del Municipio de Luján.

FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. CAMIONEROS

Por la décima fecha de la Zona B del Torneo de la Primera División C, el Lujanero recibirá a Camioneros en el Estadio 1° de Abril. El partido se disputará a las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

BÁSQUET DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Básquet, el Club El Timón se enfrentará a Club Costa Brava de General Rodríguez en el gimnasio del colegio San Luis Gonzaga de Jáuregui, con el siguiente cronograma:

-Premini: 11 horas

-U12: 12 horas

-U15: 13.30 horas

-U17: 15 horas

-Primera: 16.30 horas

CERVECEROS FÚTBOL CLUB

Por la Liga de Fútbol de San Andrés de Giles Primera División B, Cerveceros Fútbol Club enfrentará a Club Solis. El encuentro se disputará en el predio de Cucullu, desde las 12 horas

INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Será desde las 10 horas con el siguiente fixture:

-Steverlynck Vs. San Pedro

-Martín Rodríguez Vs. Defensores de Pueblo Nuevo

-San Bernardo Vs. Juventud Unida

-Robles Vs. Jorge Newbery

-Cortínez Vs. La Pepa

-Alumni Vs. Juvenal Gallardo

-Rey de Reyes Vs. Ing. Raver

-Juventud Unida de Olivera Vs. Italianos

-San Lorenzo Vs. Parque Esperanza

-Sportivo Victoria Vs. San Luis Gonzaga

-Juan XXIII Vs. Platense

-Los Pumas Vs. Porteño

-El Mirador Vs. Defensores de General Rodríguez

-Santa Elena Vs. José Ingenieros

-Parque Irigoyen Vs. El Trébol

–25 de Mayo Vs. El Lucero

También se disputará una fecha del Torneo de Primera, desde las 10 horasen la cancha del Club Menotti, con el siguiente fixture:

-El Mirador Vs. Rey de Reyes

-Platense Vs. Santa Elena

-Atlético Exaltación Vs. Los Leones FC

HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Desde las 16 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá en el predio del barrio La Loma a Ciudad de Buenos Aires B.

FÚTBOL EN EL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Infantiles del Club Flandria se enfrentarán a Defensores de Belgrano, en el predio Carlos V.

FÚTBOL FEMENINO EN EL CLUB LUJÁN

Los combinados femeninos del Club Luján se enfrentarán a los del Club Flandria, en las canchas auxiliares del predio del barrio San Emilio. Los partidos se disputarán con el siguiente cronograma:

-Reserva: 8 horas

-Sub 16: 9.20 horas

-Sub14: 10.30 horas

-Sub 12: 11.30 horas

Publicado el viernes 9 de mayo de 2025