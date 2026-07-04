Agenda deportiva para el fin de semana

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El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

-Sábado 4 de julio:

FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. LAFERRERE

Por el Torneo de Primera B Metropolitana, el Canario recibirá a Deportivo Laferrere en el Estadio 1° de Abril. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y LPF Play.

RUGBY URBA: LUJÁN RUGBY CLUB VS. ARECO RUGBY CLUB

Por el Torneo de Primera C de la URBA, Luján Rugby Club recibirá a Areco Rugby Club en el predio del barrio La Loma. El encuentro se disputará desde las 14 horas, con la transmisión de Pares TV.

HOCKEY DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Por el Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el combinado A del Luján Rugby Club recibirá a Tigre Rugby Club desde las 16 horas. En tanto, en el mismo horario, el combinado B visitará a Newman en Benavídez.

FÚTBOL FEMENINO AFA: LUJÁN VS. EL PORVENIR

Por el Torneo Femenino de Primera División B de la AFA, las Lujaneras recibirán a El Porvenir, desde las 15 horas en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL FEMENINO AFA: FLANDRIA VS. PUERTO NUEVO

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, las Canarias recibirán a Puerto Nuevo, desde las 19 horas en el predio Carlos V.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 9 horas, las categorías Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Excursionistas en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Náutico El Timón se enfrentará al Vélez de Mercedes en el Estadio Julio Compagnoni; con el siguiente cronograma:

-Categoría Quinta: 12 horas

-Categoría 2013: 13.15 horas

-Categoría 2012: 14.45 horas

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL FEMENINO

Desde las 11 horas, en el Polideportivo Municipal, se pondrá en marcha una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino. Competirán las categorías Infantiles, Juveniles y Promocionales, con el siguiente fixture:

-El Lucero Vs. ACACha – Escuela Municipal (Juvenil)

-ACACha – Escuela Municipal Vs. Escuela de Fútbol San Jorge (Infantil)

-El Mirador Vs. San Jorge (Promocional)

-Juventud Unida Vs. El Mirador (Juvenil)

-Unión y Progreso Vs. Flandria (Promocional)

-ACACha – Escuela Municipal Vs. El Lucero (Juvenil)

-Domingo 5 de julio:

FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. FÉNIX

Por el Torneo Apertura de Primera C, el Lujanero recibirá al Club Atlético Fénix en el Estadio 1° de Abril. El encuentro se disputará desde las 15 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Desde las 16 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá a Martín de Güemes en el predio del barrio La Loma.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB FLANDRIA

Las categorías Juveniles del Club Flandria se enfrentarán a Comunicaciones en el predio Carlos V; con el siguiente cronograma:

-Categoría Séptima: 10 horas

-Categoría Octava: 12 horas

-Categoría Novena: 14 horas

FÚTBOL: INFANTILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Infantiles del Club Flandria se enfrentarán a Deportivo Riestra en el predio Carlos V.

FÚTBOL: INFANTILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 8 horas, las categorías Infantiles del Club Luján se enfrentarán a Juventud Unida en el predio del barrio San Emilio.

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, los combinados de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-11.30 horas: Menores UNLu Vs. Municipalidad de Pilar

-13 horas: Cadetas UNLu Vs. Municipalidad de Pilar

-14.30 horas: Juveniles UNLu Vs. Municipalidad de Pilar

-16.15 horas: Mayores UNLu Vs. Dorrego (Cuarta División)

-18 horas: UNLu Vs. Estudiantes de la Plata (Primera División)

Publicado el sábado 4 de julio de 2026