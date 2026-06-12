Agenda deportiva para el fin de semana

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El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

-Sábado 13 de junio:

TORNEO DE BOCHAS COPA “JUAN MIRACCO”

El Club Santa Elena y el Municipio de Luján invitan a la comunidad bochófila a participar en la Copa “Juan Miracco”, que tendrá lugar este sábado a partir de las 8 horas en la cancha del Club Santa Elena.

La Copa será la instancia clasificatoria que permitirá definir a los representantes de Luján para la Etapa Zonal del Torneo Intermunicipal de Bochas organizado por la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires.

La competencia representa una valiosa oportunidad de revitalizar una disciplina profundamente arraigada en la identidad deportiva y social de Luján, que promueve la participación en equipos y el encuentro intergeneracional.

La Copa “Juan Miracco” es organizada por la Subcomisión de Bochas del Club Santa Elena y la Dirección de Bienestar Comunitario del Municipio de Luján.

FÚTBOL AFA: FLANDRIA VS. ITUZAINGÓ

Por el Torneo de Primera B Metropolitana, el Canario recibirá a Ituzaingó en el Estadio Carlos V. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y LPF Play.

RUGBY URBA: LUJÁN RUGBY CLUB VS. SAN MIGUEL

Por el Torneo de Primera C de la URBA, Luján Rugby Club recibirá a San Miguel en el predio del barrio La Loma. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.

HOCKEY DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Por el Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el combinado A del Luján Rugby Club visitará a Deportivo Santa Bárbara desde las 16 horas. En tanto, en el mismo horario, el combinado B recibirá a Padre Mario en el predio del barrio La Loma.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 11 horas, las categorías Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Argentino de Rosario en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL FEMENINO EN EL CLUB LUJÁN

Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, las categorías formativas del Club Luján se enfrentarán a Deportivo Merlo, desde las 11 horas en el predio del barrio San Emilio.

JUVENILES, RESERVA Y FEMENINO DE ACIFO

Se disputarán los torneos de Juveniles, Reserva y Femenino de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Los partidos se disputarán de acuerdo a siguiente fixture:

Desde las 10 horas, en la cancha del Club Juventud Unida de Olivera:

-Ingeniero Raver Vs. Juan XXIII (Sub 15)

-Juan XXIII Vs. Cabred (Reserva)

-Juventud Unida de Olivera Vs. Alumni (Sub 15)

-Juventud Unida de Olivera Vs. Cortínez (Reserva)

-San Pedro Vs. El Mirador (Primera)

Desde las 11 horas, en la cancha del Club Platense:

-José Ingenieros Vs. San Pedro (Reserva)

-El Mirador Vs. Rey de Reyes (Sub 15)

-Platense Vs. Atlético Exaltación (Reserva)

-Platense Vs. El Lucero (Sub 15)

Desde las 12 horas en la cancha del Club Platense:

-Cabred Vs. Municipal (Femenino)

-El Lucero Vs. San Lorenzo (Femenino)

-Juventud Unida de Olivera Vs. Cortínez (Femenino)

-Domingo 14 de junio:

FÚTBOL AFA: LUJÁN VS. YUPANQUI

Por el Torneo Apertura de Primera C, el Lujanero recibirá a Yupanqui en el Estadio 1° de Abril. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

HOCKEY MASCULINO DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Desde las 16 horas, el conjunto de hockey masculino del Luján Rugby Club recibirá a Deportivo Santa Bárbara B en el predio del barrio La Loma.

FÚTBOL: INFANTILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 9 horas, las categorías Infantiles del Club Flandria se enfrentarán a Comunicaciones en el predio Carlos V.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 10 horas, las categorías Juveniles del Club Flandria se enfrentarán a Villa Dálmine en el predio Carlos V.

BÁSQUET EN EL CLUB ATENEO

Por la Liga Mercedina de Básquet, Ateneo Luján se enfrentará al Club Mercedes en el gimnasio cubierto del Club Ateneo, con el siguiente cronograma:

-Categoría U-15: 15 horas

-Categoría U-17: 17.30 horas

-Categoría Primera M: 19 horas

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, los combinados de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-11.30 horas: Cadetas UNLu Vs. SAPA

-13 horas: Juveniles UNLu Vs. SAPA

-16.15 horas: UNLu Mayores Vs. Federal Junior

-18 horas: UNLu Mayores Vs. San Lorenzo de Almagro

INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO

Se disputarán nuevas fechas de los torneos de Infantiles y Primera de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Los partidos comenzarán a las 10 horas, con el siguiente fixture:

Zona Blanca:

-San Pedro Vs. 25 de Mayo

-Los Pumas Vs. Juvenal Gallardo

-San Lorenzo Vs. Juventud Unida

-Defensores de Pueblo Nuevo Vs. Juan XXIII

-La Pepa Vs. Robles

-El Lucero Vs. Juventud Unida de Olivera

-Rey de Reyes Vs. Jorge Newbery

-Defensores de General Rodríguez Vs. El Mirador

Zona Azul:

-Cortínez Vs. Santa Elena

-San Bernardo Vs. San Luis Gonzaga

-Alumni Vs. Steverlynck

-Martín Rodríguez Vs. Parque Real

-Platense Vs. Sportivo Victoria

-Italianos Unidos Vs. Porteño

-Parque Esperanza Vs. Parque Irigoyen

-José Ingenieros Vs. Ingeniero Raver

Asimismo, desde las 10 horas en la cancha de Juventud Unida de Olivera se disputarán los siguientes partidos:

-Santa Elena Vs. Leones Fútbol Club

-Platense Vs. San Lorenzo

-El Lucero Vs. Los Pumas

-Juventud Unida de Olivera Vs. Cabred

Publicado el viernes 12 de junio de 2026