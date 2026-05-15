Agenda deportiva para el fin de semana

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a participar de las actividades deportivas que se llevarán a cabo en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

-Sábado 16 de mayo:

FÚTBOL AFA: DOCK SUD VS. FLANDRIA

Por el Torneo de Primera B Metropolitana, el Canario visitará a Sportivo Dock Sud en el Estadio de los Inmigrantes. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV, FM Nueva y LPF Play.

RUGBY URBA: VIRREYES VS. LUJÁN RUGBY CLUB

Por el Torneo de Primera C de la URBA, Luján Rugby Club visitará a Virreyes Rugby Club. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV.

HOCKEY DEL LUJÁN RUGBY CLUB

Por el Torneo de la Primera División D del Torneo de la AHBA, el combinado A del Luján Rugby Club recibirá a Hacoaj desde las 16 horas. En tanto, en el mismo horario, el combinado B visitará a San Fernando D en el predio del barrio La Loma.

FÚTBOL FEMENINO AFA: LUJÁN VS. PLATENSE

Por el Torneo Femenino de Primera División B de la AFA, las Lujaneras recibirán a Platense, desde las 15.30 horas en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL FEMENINO AFA: FLANDRIA VS. DEPORTIVO MERLO

Por el Torneo Femenino de Primera División C de la AFA, las Canarias recibirán a Deportivo Merlo, desde las 19 horas en el predio Carlos V.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB FLANDRIA

Las categorías Juveniles del Club Flandria se enfrentarán a Almagro en el predio Carlos V, con el siguiente cronograma:

-Categoría Séptima: 9 horas

-Categoría Octava: 11 horas

-Categoría Novena: 12.50 horas

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Náutico El Timón recibirá a Juventud en el Estadio Julio Compagnoni; con el siguiente cronograma:

-Categoría 2013: 11 horas

-Categoría 2012: 12.15 horas

-Categoría Quinta: 13.30 horas

-Categoría 2011: 15.15 horas

RESERVA DE ACIFO

Se pondrá en marcha el Torneo de Reserva de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO). Los partidos se disputarán en la cancha de Juventud Unida de Olivera, desde las 10 horas, con el siguiente fixture:

-Platense Vs. Cabred

-José Ingenieros Vs. Juan XXIII

-Atlético Exaltación Vs. San Pedro

-El Mirador Vs. Juventud Unida de Olivera

-El Mirador Vs. Rey de Reyes

LIGA LUJANENSE DE VOLEY

Desde las 14 horas, en el gimnasio del Club Defensores de Pueblo Nuevo, se disputará una nueva fecha de la Liga Lujanense de Voley para los combinados de Mayores; con el siguiente fixture:

-Club Mercedes Negro Vs. Athletic Rojo (Femenino)

-Club del Progreso Vs. Suricatas (Femenino)

-Athletic Negro Vs. Club Atlético Sarmiento (Femenino)

-Club Mercedes Negro Vs. Las de siempre (Femenino)

-Club del Progreso Vs. Defe A (Femenino)

-Club Atlético Sarmiento Vs. Misericordia (Femenino)

-Defe A Vs. Silos (Femenino)

-Las de siempre Vs. Belgrano Voley (Femenino)

-Municipalidad de Arrecifes Vs. El Rejunte (Femenino)

-Silos Vs. Belgrano Voley (Femenino)

-Municipalidad de Arrecifes Vs. Athletic Rojo (Femenino)

-Suricatas Vs. Misericordia (Femenino)

-El Rejunte Vs. Athletic Negro (Femenino)

-Municipalidad de Arrecifes Vs. Los Buitres (Masculino)

-Lobos Athletic Club Vs. Los Buitres (Masculino)

-Municipalidad de Arrecifes Vs. Maruca Voley (Masculino)

-Lobos Athletic Club Vs. Club Atlético Sarmiento (Masculino)

-Maruca Voley Vs. Cañuelas (Masculino)

-Club Atlético Sarmiento Vs. Club Mercedes (Masculino)

-Cañuelas Vs. Club Mercedes (Masculino)

-Domingo 17 de mayo:

FÚTBOL AFA: DEPORTIVO PARAGUAYO VS. LUJÁN

Por el Torneo Apertura de Primera C, el Lujanero visitará a Deportivo Paraguayo en González Catán. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas, con la transmisión de Pares TV y Radio Ciudad de Luján.

FÚTBOL: INFANTILES DEL CLUB FLANDRIA

Desde las 10 horas, las categorías Infantiles del Club Flandria se enfrentarán a San Martín de Monte Grande en el predio Carlos V.

FÚTBOL FEMENINO EN EL CLUB FLANDRIA

Por la Liga Metropolitana de Fútbol Femenino, las categorías Juveniles del Club Flandria se enfrentarán al Club Juventud Unida, desde las 16.30 horas en el predio Carlos V.

FÚTBOL: JUVENILES DEL CLUB LUJÁN

Desde las 9 horas, las categorías Juveniles del Club Luján se enfrentarán a Deportivo Laferrere en el predio del barrio San Emilio.

FÚTBOL DEL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Fútbol, el Club Náutico El Timón recibirá a Defensores en el Estadio Julio Compagnoni; con el siguiente cronograma:

-Reserva: 12 horas

-Primera: 14 horas

BÁSQUET EN EL CLUB EL TIMÓN

Por la Liga Mercedina de Básquet, el Club Náutico El Timón se enfrentará a Club Mercedes en su nuevo gimnasio cubierto, con el siguiente cronograma:

-Categoría U15: 11 horas

-Categoría U18: 12.30 horas

-Categoría U11: 14 horas

-Categoría U13: 15.30 horas

-Primera Masculino: 17 horas

HANDBALL EN LA UNLU

Por el torneo de la Federación Metropolitana de Balonmano, los combinados de la Universidad Nacional de Luján tendrán competencia en el gimnasio cubierto de la casa de altos estudios, con el siguiente cronograma:

-13 horas: Cadetas UNLu Vs. Circ. Gral Belgrano

-14.30 horas: Juveniles UNLu Vs. Circ. Gral Belgrano

-16.15 horas: UNLu Vs. De Bosco Huracán de San Justo 4° div.

-18 horas: UNLu Vs. Quilmes 1° div.

INFANTILES Y PRIMERA DE ACIFO

Se disputará una nueva fecha del Torneo de Infantiles de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO) y se pondrá en marcha el Torneo de Primera. Los partidos de Infantiles comenzarán a las 10 horas, con el siguiente fixture:

Zona Blanca:

-La Pepa Vs. Juan XXIII

-San Lorenzo Vs. Juventud Unida de Olivera

-Rey de Reyes Vs. Juvenal Gallardo

-San Pedro Vs. El Mirador

-Luchetti Fútbol Club Vs. 25 de Mayo

-Los Pumas Vs. Defensores de General Rodríguez

-Jorge Newbery Vs. Juventud Unida

-Defensores de Pueblo Nuevo Vs. El Lucero

Zona Azul:

-Platense Vs. Parque Real

-Alumni Vs. Porteño

-Parque Esperanza Vs. San Luis Gonzaga

-Cortínez Vs. Ingeniero Raver

-El Trébol Vs. Santa Elena

-San Bernardo Vs. José Ingenieros

-Parque Irigoyen Vs. Steverlynck

-Martín Rodríguez Vs. Italianos Unidos

En tanto, los partidos de Primera se disputarán desde las 10 horas en la cancha de Juventud Unida de Olivera, con el siguiente fixture:

-Platense Vs. Cabred

-San Lorenzo Vs. Los Pumas

-El Lucero Vs. San Pedro

-Leones Fútbol Club Vs. Juventud Unida de Olivera

Publicado el viernes 15 de mayo de 2026